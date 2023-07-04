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Китай прагне поглибити зв'язки з армією Росії – Bloomberg

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай прагне поглибити зв'язки з армією Росії – Bloomberg
Китай хоче встановити тісніші зв'язки з російськими військовими
фото з відкритих джерел

Китай зміцнює зв'язки з РФ після бунту найманців «Вагнера», який становив найбільшу загрозу правлінню російського диктатора Путіна

Китай хоче встановити тісніші зв'язки з російськими військовими. Це є ознакою того, що Пекін, як і раніше, підтримує Москву попри бунт ПВК «Вагнера». Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив на зустрічі з головнокомандувачем ВМФ Росії Миколою Євменовим, що спільними зусиллями обох сторін стосунки між двома військовими і надалі поглиблюватимуться і зміцнюватимуться, постійно домагатимуться нового прогресу і намагатимуться вийти на новий рівень. 

Також Лі сказав, що сподівається, що два військово-морські флоти зможуть зміцнити зв'язок, регулярно проводити спільні навчання і розширити практичне співробітництво.

Bloomberg пише, що це додає ознаки того, що Китай зміцнює зв'язки з РФ після бунту найманців «Вагнера» минулого місяця, який становив найбільшу загрозу правлінню російського диктатора Володимира Путіна.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що підтримує дії Росії з «підтримання національної стабільності», а міністр закордонних справ Цинь Ган зустрівся із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком.

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ відтоді, як на початку минулого року Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну, і відмовився приєднатися до санкцій, введених США у зв'язку з війною.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, оскільки їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Міністр оборони Китаю потрапив під санкції США у 2018 році через купівлю російської зброї, і Китай відмовився відновити військовий діалог на високому рівні зі США доти, доки ці обмеження не буде знято.

Раніше повідомлялося, що Пекін і Москва діють спільно як сили, що борються за «глобальний мир». Про це заявив  міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган у відеозверненні на конференції в Пекіні.

До слова, речник Міністерства закордонних справ Китаю прокоментував протистояння ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина та міноборони РФ. Представник МЗС Китаю назвав повстання «внутрішньою справою Росії». 

Теги: Китай путін Міноборони РФ ПВК Вагнера

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