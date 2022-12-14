США повідомили, чи закінчиться війна до кінця року

Кірбі заявив, що немає жодних свідчень та очікувань того, що до кінця року настане кінець війни

У Білому домі вважають, що незважаючи на зимові холоди, бойові дії навряд чи припиняться найближчими місяцями

Сполучені Штати Америки не розраховують, що війна в Україні завершиться до кінця року, або до кінця зими. Про це повідомив репортер USA Today Джо Гаррісон, який цитує офіційного представника Білого дому Джона Кірбі.

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«Ми не очікуємо, що бойові дії припиняться в найближчі зимові місяці. І тим більше немає жодних свідчень та очікувань того, що до кінця року настане кінець війни», – зазначив він.

Як зазначив Кірбі, американська сторона хотіла б, щоб війна закінчилася, якщо не сьогодні, то до кінця року. Але з урахуванням ситуації на землі це вкрай малоймовірно. «Обидві сторони все ще ведуть запеклі бої на Донбасі, особливо в Бахмуті та навколо нього – невеликій площі порівняно з деякими іншими битвами в Україні за останні дев'ять місяців, але з дуже інтенсивними боями. Росіяни також займають оборонні позиції по всьому півдні, а українці продовжують наступати. Зараз йдуть активні бойові дії, і ми очікуємо, що вони продовжуватимуться протягом деякого часу в майбутньому», – наголосив він.

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На його думку, незважаючи на зимові холоди, бойові дії навряд чи припиняться найближчими місяцями.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що зима може видатися складною для ЗСУ, тому що армія РФ спробує перехопити ініціативу на полі бою.