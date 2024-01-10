«Вагнерівці» тренують спецназ і військових Білорусі – ISW
Наприкінці 2023 року Росія поставила в Білорусь близько 5 млн боєприпасів
Станом на грудень 2023 року представники ПВК «Вагнер» продовжували у Білорусі спецназ і військових. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Незалежна білоруська моніторингова група Hajun Project повідомила, що невизначена кількість особового складу «Вагнера» навчала особовий склад загонів спеціального призначення МВС Білорусі «Торнадо», «Шторм» і «Тайфун», а також особовий склад 51-ї білоруської артилерійської бригади.
Повідомляється, що співробітники «Вагнера» також навчають курсантів на місячних і тритижневих курсах на факультеті внутрішніх військ Білоруської військової академії.
Супутникові знімки показують, що у листопаді та грудні 2023 року кількість військової техніки у таборі «Вагнера» в містах Целі й Осиповичі, Могильовська область, зменшилася на 30%. Група Hajun припускає, що сили «Вагнера» могли вивезти техніку до Росії або передати її регулярним збройним силам РФ.
Білоруське джерело повідомило, що Росія поставила в Білорусь близько 5 млн боєприпасів у грудні 2023 року. Білоруське товариство залізничників заявило 8 січня, що потяг з боєприпасами вирушив 10 грудня з Барнаула (Республіка Алтай) і прибув до місця призначення в Голинець (Могильовська область) 22 грудня.
Нагадаємо, після загибелі Євгена Пригожина частину найманців ПВК «Вагнер» перекинули до Білорусі.
У жовтні 2023 року підрозділи ПВК «Вагнера» увійшли до складу росгвардії.
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