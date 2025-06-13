Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина
Данило Алпєєв отримав травму через атаку окупантів
фото: Суспільне

Хлопець каже, що почав співати гімн, бо згадав українських військових, які співають його перед смертю

У Слобідському районі Харкова 21-річний Данило Алпєєв вночі 11 червня співав гімн України, перебуваючи під завалами. У його будинок влучив російський «Шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Журналісти відшукали хлопця, відео з яким розійшлося мережею. Юнак разом з молодшим братом, який також опинився під завалами, почали співати гімн, поки рятувальники їх визволяли.

6 фото
На весь екран
21-річний Данило Алпєєв отримав поранення через російську атаку
фото: Суспільне

В ефірі телемарафону Алпеєв розповів, що, перебуваючи під завалами, згадав українських військових, які співають гімн перед смертю. Він вирішив наслідувати їхній приклад, думаючи, що може загинути. Коли хлопець почав співати, його сім'ю почали діставати з-під завалів.

Брати, а також їхні батько та мати потрапили до лікарні. Житло родини повністю зруйноване.

Знищений будинок, у якому жила родина
Знищений будинок, у якому жила родина

Як відомо, у Харкові люди співали гімн України, перебуваючи під завалами зруйнованого російським ударом житлового будинку. Під час рятувальної операції поліцейські, які були на місці одними з перших і витягували людей з-під завалів, почули спів одного з постраждалих.

Нагадаємо, Росія вночі 11 червня вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». З'явились кадри жахливих наслідків: зруйнований вщент будинок.

Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами. Як відомо, у Харкові внаслідок обстрілу загинули троє людей, понад пів сотні містян отримали поранення. Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти. ДСНС також показала наслідки ворожої атаки на Харків.

До слова, правоохоронці задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову, повідомляє Харківська прокуратура. За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

Читайте також:

Теги: Харків гімн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У декларація не було відомств про нерухомість, транспортні засоби, а також сонячні панелі
Перевірки декларацій. У директорів двох комунальних підприємств Харкова знайдено недостовірні дані
15 травня, 11:50
Актори Київського Театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра звернулися до Синєгубова
«Поверніть право на театр». У столиці актори звернулися до Харківської ОВА
16 травня, 11:15
Російські військові намагалися перетнути державний кордон України
ЗСУ завадили росіянам прорвати держкордон у Харківській області
18 травня, 15:52
У Харкові пролунали вибухи
Харків атаковано дронами: у місті чули потужні вибухи
26 травня, 01:56
Дрони атакували Харків
Мер Харкова повідомив про наслідки ворожого обстрілу
31 травня, 04:49
На місці подій працюють підрозділи ДСНС
Комбінований удар по Харкову: з’явились фото наслідків
4 червня, 07:17
Харків атаковано безпілотниками
У Харкові «шахед» влучив у цивільне підприємство та будинок, є постраждалі (оновлено)
7 червня, 03:42
Дрони атакували Харків
Росія атакувала Харків дронами: є влучання на території школи
Вчора, 02:31
Дрони атакували Харків
Атака на Харків: є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Вчора, 03:53

Суспільство

Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина
Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина
Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби
Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби
«Творіг» чи «сир»? Пост мовознавиці спричинив суперечку в мережі
«Творіг» чи «сир»? Пост мовознавиці спричинив суперечку в мережі
Влаштовують засідки на цивільні авто. ДПСУ попередила про нову тактику окупантів
Влаштовують засідки на цивільні авто. ДПСУ попередила про нову тактику окупантів
«Верифіковані новини». Мовознавиця розкритикувала суспільного мовника за викостання украінглішу
«Верифіковані новини». Мовознавиця розкритикувала суспільного мовника за викостання украінглішу
В Україні оголошено штормове попередження: негода омине лише три області
В Україні оголошено штормове попередження: негода омине лише три області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
69K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
23K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
11K
Американський дипломат поставив під сумнів необхідність НАТО – допис згодом видалив
7059
Окупанти знайшли нове місце для запуску «шахедів» на території України

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua