Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина

Хлопець каже, що почав співати гімн, бо згадав українських військових, які співають його перед смертю

У Слобідському районі Харкова 21-річний Данило Алпєєв вночі 11 червня співав гімн України, перебуваючи під завалами. У його будинок влучив російський «Шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Журналісти відшукали хлопця, відео з яким розійшлося мережею. Юнак разом з молодшим братом, який також опинився під завалами, почали співати гімн, поки рятувальники їх визволяли.

6 фото На весь екран









21-річний Данило Алпєєв отримав поранення через російську атаку фото: Суспільне

В ефірі телемарафону Алпеєв розповів, що, перебуваючи під завалами, згадав українських військових, які співають гімн перед смертю. Він вирішив наслідувати їхній приклад, думаючи, що може загинути. Коли хлопець почав співати, його сім'ю почали діставати з-під завалів.

Брати, а також їхні батько та мати потрапили до лікарні. Житло родини повністю зруйноване.

💔 "Серед пилу, диму й болю чоловік під уламками співав гімн України", - патрульні Нацполіції показали відео порятунку харків'янина pic.twitter.com/rVuzW2EIJV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 11, 2025

Знищений будинок, у якому жила родина

Як відомо, у Харкові люди співали гімн України, перебуваючи під завалами зруйнованого російським ударом житлового будинку. Під час рятувальної операції поліцейські, які були на місці одними з перших і витягували людей з-під завалів, почули спів одного з постраждалих.

Нагадаємо, Росія вночі 11 червня вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». З'явились кадри жахливих наслідків: зруйнований вщент будинок.

Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами. Як відомо, у Харкові внаслідок обстрілу загинули троє людей, понад пів сотні містян отримали поранення. Серед постраждалих внаслідок ворожої атаки є діти. ДСНС також показала наслідки ворожої атаки на Харків.

До слова, правоохоронці задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову, повідомляє Харківська прокуратура. За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.