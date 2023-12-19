Окупанти атакували Україну чорними «Шахедами»

Росіяни хочуть ускладнити роботу мобільним вогневим групам

На Херсонщині українські захисники зафіксували та збили безпілотники незвичного чорного кольору. Про це заявила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Поки що швидкісних «Шахедів» ми не фіксували, але пофарбовані у темний колір ми вже бачили. Збиття підтвердило, що вони час від часу використовуються. Не всі в тих партіях, які ми зафіксували по атаках на нашій зоні відповідальності, пофарбовані у темний колір. Але на Херсонщині днями ми зафіксували збиті «Шахеди» чорного кольору», – сказала вона.

Речниця додала, що це розрахунок на ускладнення роботи мобільних вогневих груп, які орієнтуються акустично, за допомогою прожекторів їм складніше виявити у чорному небі чорний шахед.

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Раніше повідомлялося, що іранські дрони-камікадзе «Шахед» чорного кольору, які були помічені під час атаки росіян на Київ 25 листопада, пофарбовані «із балончика».

Росіяни покривають ударні безпілотники «Шахед» карбоном та чорною фарбою, щоб українській протиповітряній обороні було важче їх збивати.