Атака дронів на Київщину та 115 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах

Рашисти за добу завдали 111 ударів по 24 населених пунктах Запоріжжя

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Київщина

Нічна тривога внаслідок атаки БПЛА. Працювало ППО. Попередньо – постраждалих та пошкоджень не має.

Черкаська

Під час нічної тривоги в області працювала ППО. Є падіння уламків «Шахеда» у приватному секторі на Золотоніщині, внаслідок чого пошкоджено кілька будівель. Люди не постраждали.

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Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів (115 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. Використав артилерію, міномети, РСЗВ, АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються. Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 41 вибух з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська та Новослобідська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Рашисти завдали 111 ударів по 24 населених пунктах області. Ворог обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Верхню Терсу й Червоне, атакував безпілотниками Новоданилівку, Червоне, Малинівку, Малі Щербаки, Степове та Лобкове, а також вгатив авіаснарядом по Новодарівці. По території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Приютного, Полтавки, Лугівського, П'ятихаток, Кам'янського, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл прийшовся 101 артобстріл. Населення не постраждало, однак внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки – надійшло вісім повідомлень про руйнування.

Дніпропетровщина

Два артилерійські обстріли за вчорашній день пережив Нікополь. Пошкоджене комунальне підприємство, шість приватних будинків, дві господарські споруди, газогін, лінії електропередач. Люди не постраждали. Вночі агресор вдарив по Мирівській та Червоногригорівській громадах, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж теплиць. Побита господарська споруда. Люди вціліли. Цілили по району окупанти й вранці. Знову вгатили по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються. Над Дніпровським районом оборонці знищили ракету.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 13 населених пунктів, зокрема: Ізбицьке, Стариця, Тернова Чугуївського району, Куп‘янськ Куп’янського району, Борова Ізюмського району. Авіаудари ворог завдав по Курилівці Куп’янського району.

На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили сім атак противника. У м. Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» пошкоджені три приватні будинки, гараж, проводилися аварійно-рятувальні роботи.

Луганщина

Вчора росіяни штурмували в бік Стельмахівки та Новоєгорівки, наші захисники відбили всі ці спроби. Авіаційні удари ворогом завдані по Білогорівці. По Макіївці, Невському та Білогорівці велися артилерійські та мінометні обстріли. За добу противник здійснив 129 обстрілів (534 снаряди).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 16 обстрілів. Під вогнем: Авдіївка, с.Орлівка, Залізне, с.Олександропіль, с.Соловйове, смт Курахівка, смт Іллінка, смт Південне, смт Курдюмівка. Пошкоджено 16 житлових будинків, ЛЕП. На Донеччині за добу: двоє поранених.

Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено один ударний БпЛА типу Shahed 131/136. Вчора артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Минулося без постраждалих. Херсонщина: за добу по області противник здійснив 97 обстрілів (475 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (19 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області.

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Вчора зранку ворог вдарив по с. Дніпровське. Внаслідок обстрілу, травми несумісні з життям отримала 50-річна жінка. Також окупанти обстрілляли Корабельний район Херсона. Пошкоджено церкву, багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі. Загинув 72-річний чоловік. На момент обстрілу він знаходився на балконі. Троє чоловіків дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу. Також внаслідок удару по освітньому закладу отримав травми 39-річний волонтер. Зараз він теж знаходиться у лікарні. В обід росіяни атакували Золоту Балку з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки з дрона під вогонь потрапила релігійна споруда. У будівлі пошкоджено вікна та двері.

Також ворог вдарив по магазину та припаркованим поруч автівкам. Постраждалих серед цивільних немає. Внаслідок ворожого обстрілу с. Янтарне поранення середньої тяжкості отримав 52-річний чоловік. Вчора ввечері противник здійснив ракетний удар по н.п. Крутий Яр (ймовірно Х 31). Інформація про руйнування об'єктів інфраструктури та постраждалих відсутня. Всього за добу по області: дві людини загинуло, п’ятеро – дістали пораненя.

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.