Увечері 27 листопада російські війська атакували безпілотниками Коростень Житомирської області. Під удар потрапили об'єкти залізничної інфраструктури та адміністративні будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.

За словами очільника області, внаслідок атаки виникли пожежі. На місцях ударів працювали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам вдалося ліквідувати всі загоряння, попри постійну загрозу повторних російських атак. Як повідомив Бунечко, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Голова ОВА подякував рятувальникам за роботу в небезпечних умовах.

Нагадаємо, 24 листопада російські війська атакували безпілотником залізничну станцію в Коростені Житомирської області. Внаслідок удару одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. На момент атаки біля вокзалу перебував електропоїзд. Залізничники встигли оголосити евакуацію пасажирів та людей із будівлі вокзалу. Більшість із них перейшли до стаціонарного укриття. За даними «Укрзалізниці», серед працівників компанії постраждалих не було.

Вдень 25 листопада ворог атакував Малинську громаду Житомирської області. Під ударом опинилися цивільне підприємство та автомобільна стоянка. Виникли пожежі на декількох локаціях, одна людина загинула, п'ятеро – постраждали.