Через російські обстріли та пошкодження енергосистеми в Україні діють обмеження електропостачання

Через наслідки російських обстрілів та пошкодження енергетичної інфраструктури на Київщині й Дніпропетровщині змінили порядок відключень електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго» та ДТЕК.

На Київщині за командою «Укренерго» екстрені відключення діють у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Звичні графіки погодинних відключень там наразі не працюють. Обмеження спричинені наслідками російських обстрілів і перевантаженням обладнання. Повернутися до погодинних графіків планують, щойно це дозволить ситуація в енергосистемі.

Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики закликають мешканців, у яких є електропостачання, ощадливо користуватися електроенергією.

На Дніпропетровщині російські атаки завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Через це застосовувати звичні графіки за чергами та підчергами наразі неможливо. Енергетики розраховують години відключень окремо для кожного будинку. Тому навіть у сусідніх будинках світло можуть вимикати в різний час, оскільки вони живляться від різних ліній електропередачі.

Дізнатися свій графік можна на офіційному сайті ДТЕК Дніпровські електромережі або в чат-боті компанії. Для цього потрібно вказати вулицю та номер будинку. Графіки на наступний день оприлюднюють щовечора.

Водночас команда ДТЕК попередила, що години відключень можуть змінюватися протягом доби. Якщо «Укренерго» оновить команди щодо обмежень електропостачання, енергетики скоригують графіки. Після відновлення електропостачання споживачів просять зачекати щонайменше 15 хвилин, перш ніж вмикати потужні електроприлади. Їх рекомендують підключати по черзі, щоб зменшити навантаження на мережу.