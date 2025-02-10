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Атака дронів на Суми: який вигляд має автостоянка після пожежі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака дронів на Суми: який вигляд має автостоянка після пожежі (фото)
Наслідки нічної атаки на Суми
фото: Нацполіція

Внаслідок вибуху у Сумах сталось загоряння декількох автомобілів

Національна поліції опублікувала фото наслідків атаки російського «Шахеда» на Суми.

Там вчора ввечері БпЛА влучив у житловий сектор в обласному центрі. Внаслідок вибуху сталось загоряння декількох автомобілів, ще більше десятка транспортних засобів зазнали пошкоджень.

Також у трьох багатоквартирних будинках пошкоджені вікна.

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Наслідки нічної атаки на Суми
фото: Нацполіція

На місці події працювали поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

Проводиться ліквідація наслідків атаки. Інформація щодо кількості постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України («Порушення законів і звичаїв війни»).

Нагадаємо, сьогоднів ночі у Києві також прогриміла серія вибухів. Через атаку ворожих дронів зайнялась будівля у столиці. У Соломʼянському районі столиці, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля.

До слова, триває 1083-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон Суми війна окупанти росія Україна

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