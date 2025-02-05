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На Херсонщині від повторної атаки дрона постраждали поліцейські, які рятували поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Херсонщині від повторної атаки дрона постраждали поліцейські, які рятували поранених
Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину
фото: Національна поліція України

Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали четверо цивільних – троє чоловіків 47, 48 та 54 років та 48- річна жінка

У передмісті Херсона, Антонівці, вранці 5 лютого під час повторної атаки російськими безпілотниками зазнали поранень троє поліцейських, які евакуювали постраждалих. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. 

«Під час евакуації постраждалих працівниками поліції ворог завдав повторного удару, атакувавши поліцейський автомобіль. Унаслідок цього троє правоохоронців отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, внаслідок скидання вибухівки поранення отримали четверо цивільних – троє чоловіків 47, 48 та 54 років та 48- річна жінка.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За словами Проскудіна, до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини. Ще одну потерпілу – 46-річну херсонку – дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У неї – вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі жінка перебуває у медзакладі у тяжкому стані.

6 січня російський безпілотник вдарив по маршрутці у Херсоні. За попередніми даними, одна людина загинула, ще девʼять – отримали поранення. 

До слова, Росія регулярно влаштовує «сафарі» на Херсонщині, скидаючи вибухівку на цивільних людей та громадський транспорт. Так, 2 січня у Херсоні під ворожий обстріл потрапила маршрутка, поранення отримали п'ять осіб. За даними слідства, близько 10:45 російські військові атакували Корабельний район Херсона, застосувавши артилерію. Першого січня у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району загинув цивільний. Згодом очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що загинув 23-річний волонтер, який постійно допомагав у відновленні громади.

Окрім того, внаслідок російської атаки на Херсон пошкоджено литовське почесне консульство. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис унаголосив, що такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край. Він додав, що партнери повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних для перемоги над країною-агресоркою.

Теги: обстріл Херсон поліція росіяни дрон

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