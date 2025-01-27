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Атака безпілотників на Івано-Франківщину: влада повідомила про наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака безпілотників на Івано-Франківщину: влада повідомила про наслідки
Росіяни запускали ударні дрони типу «Шахед»
фото з відкритих джерел

Дрони намагалися уразити об’єкти критичної інфраструктури

Цієї ночі ворог кілька разів атакував Прикарпаття, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

На цей час повідомлень про постраждалих не надходило.

Водночас зафіксовано загоряння. На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що у неділю, 26 січня, росіяни продовжили завдавати ударів по території України. Внаслідок атак російської армії по східних та південно-східних регіонах держави є загиблі та поранені, зруйновані десятки житлових будинків.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 січня у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Дрони атакували місто, працювала ППО. Внаслідок атаки російських дронів, один з них впав на багатоповерхівку. На останньому поверсі будинку зайнялась пожежа.

До слова, триває 1069-й день війни. Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку. Окупантам вдалось просунутися поблизу Борової, Покровська та Курахового.

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Теги: війна Івано-Франківськ безпілотник Івано-Франківщина дрон

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