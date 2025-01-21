У Києві чутно вибухи, працює ППО

У Києві сьогодні ввечері, близько 20:00 години, було чутно вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу БпЛА. Як повідомляє кореспондент «Главкому», вибухи чутно на лівому беоезі Дніпра.

«Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу», – попередили киян Повітряні сили України.

Нагадаємо, о 19:54 у Києві та низці областей України вдруге за вечір було оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1063-й день повномасштабної війни.