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У Києві чутно вибухи, працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві чутно вибухи, працює ППО
фото: Генштаб ЗСУ

У Києві сьогодні ввечері, близько 20:00 години, було чутно вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу БпЛА. Як повідомляє кореспондент «Главкому», вибухи чутно на лівому беоезі Дніпра.  

«Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу», – попередили киян Повітряні сили України.

Нагадаємо, о 19:54 у Києві та низці областей України вдруге за вечір було оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1063-й день повномасштабної війни.

Теги: Київ обстріл системи ППО дрон

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