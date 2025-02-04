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На Київщині лісник натрапив на частину російського безпілотника

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині лісник натрапив на частину російського безпілотника
На Київщині сапери знешкодили ворожий безпілотник
фото: ДСНС України, Facebook

Чоловік повідомив про знахідку фахівцям, після чого на місце прибули піротехніки ДСНС

На півночі Київської області лісник, оглядаючи територію, натрапив на підозрілий предмет, схожий на частину безпілотного літального апарата. Про це повідомили у ДСНС України.  

Повідомляється, що чоловік повідомив про знахідку фахівцям, після чого на місце прибули піротехніки мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

«Після ретельного огляду вони встановили, що це бойова частина БпЛА «Герань-2». Небезпечний елемент було безпечно вилучено та доправлено для подальшого знищення у встановленому порядку», – йдеться у повідомленні.

Після ретельного огляду піротехніки встановили, що знахідка являється бойовою частиною БпЛА «Герань-2»
Після ретельного огляду піротехніки встановили, що знахідка являється бойовою частиною БпЛА «Герань-2»
фото: ДСНС України, Facebook

Рятувальники звернулися до громадян з проханням не наближатися до підозрілих предметів та негайно повідомляти про небезпечні знахідки відповідним службам.

нагадаємо, у Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни. На місце знахідки прибули піротехніки, які вилучили снаряди та транспортували їх на підривний майданчик.

Загалом понад 512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.  

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Теги: розмінування ДСНС дрон Київщина

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