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СБУ викрила бізнесмена, який виготовляв «Шахеди» для російської армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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СБУ викрила бізнесмена, який виготовляв «Шахеди» для російської армії
Слідчі Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на російського бізнесмена
фото з відкритих джерел

На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, Шагівалєєву заочно повідомлено про підозру

Служба безпеки України встановила особу рашиста, який виготовив для збройних сил РФ понад 13 тисяч «російських Шахедів». Про це інформує пресслужба СБУ.

Слідчі Служби безпеки України зібрали масштабну доказову базу на російського бізнесмена, який виготовив і поставив до збройних сил РФ понад 13 тисяч ударних безпілотників типу «Герань», котрі є російською версією іранських «Шахедів». Ідеться про генерального директора акціонерного товариства «Особлива економічна зона промислово-виробничого типу «Алабуга» Тимура Шагівалєєва.

За матеріалами слідства, посадовець організував масове виробництво ударних безпілотників на потужностях цього підприємства у 2023 році.

СБУ викрила бізнесмена, який виготовляв «Шахеди» для російської армії фото 1

Російська Федерація масово і регулярно використовує ці засоби ураження для ударів по території України, в тому числі по цивільній інфраструктурі. Це призводить до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також спричиняє матеріальні збитки: знищення будівель, майна та іншої цивільної інфраструктури.

На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, Шагівалєєву заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (пособництво у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Житомирська компанія постачала газові котли військовим санаторіям Росії. 

Також на одній із центральних багатолюдних вулиць Києва спецслужби РФ готували теракт. Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали російську агентку, яка була причетна до його підготовки. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині. Затримано 21-річну агентку РФ, яка готувала підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля.

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Теги: теракт прокурор розслідування СБУ дрон

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