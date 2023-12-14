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Атака «Кинжалів» по Україні: Повітряні сили повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака «Кинжалів» по Україні: Повітряні сили повідомили деталі
По всій Україні о 14:09 була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К росіян з аеродрому «Саваслейка»
фото з відкритих джерел

Про наслідки влучань ворожих ракет в Хмельницькій області деталі засекреченні 

Сьогодні, 14 грудня, російські загарбники атакувати Україну трьома гіперзвуковими ракетами «Кинжал». Одна з них була знищена на Києвом. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сили ЗСУ.

Як зазначається, по всій Україні о 14:09 була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К росіян з аеродрому «Саваслейка». Близько 14:15 зафіксовано пуски ракет, а приліт у район Старокостянтинова, що на Хмельниччині був уже о 14:20.

Військові наголошують, що від оголошення повітряної тривоги до прильотів у центральній Україні минуло лише 10 хвилин. «Загалом противник застосовував три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 «Кинжал» з трьох літаків МіГ-31К із повітряного простору Тульської області у напрямку Києва та Старокостянтинова», – йдеться у повідомленні військових.

Повітряні сили нагадують, що одну ракету вдалося знищити зенітному підрозділу в Київській області.

Про наслідки влучань ворожих ракет в Хмельницькій області деталі не розкриватимуть. 

«Кілька ворожих цілей, про які ми повідомляли раніше, імовірно імітовані ворожим РЕБДекілька цілей були імітовані ворожим РЕБ», –уточнили у Повітряних силах.

Як повідомлялося, сьогодні, під час чергової атаки РФ по Україні сили ППО збили над Києвом ракету «Кинджал».

Сьогодні, 14 грудня,  у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про цілі на столицю. 

Теги: тривога балістичні ракети ЗСУ

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