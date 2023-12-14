Атака «Кинжалів» по Україні: Повітряні сили повідомили деталі
Про наслідки влучань ворожих ракет в Хмельницькій області деталі засекреченні
Сьогодні, 14 грудня, російські загарбники атакувати Україну трьома гіперзвуковими ракетами «Кинжал». Одна з них була знищена на Києвом. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сили ЗСУ.
Як зазначається, по всій Україні о 14:09 була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К росіян з аеродрому «Саваслейка». Близько 14:15 зафіксовано пуски ракет, а приліт у район Старокостянтинова, що на Хмельниччині був уже о 14:20.
Військові наголошують, що від оголошення повітряної тривоги до прильотів у центральній Україні минуло лише 10 хвилин. «Загалом противник застосовував три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 «Кинжал» з трьох літаків МіГ-31К із повітряного простору Тульської області у напрямку Києва та Старокостянтинова», – йдеться у повідомленні військових.
Повітряні сили нагадують, що одну ракету вдалося знищити зенітному підрозділу в Київській області.
Про наслідки влучань ворожих ракет в Хмельницькій області деталі не розкриватимуть.
«Кілька ворожих цілей, про які ми повідомляли раніше, імовірно імітовані ворожим РЕБДекілька цілей були імітовані ворожим РЕБ», –уточнили у Повітряних силах.
Як повідомлялося, сьогодні, під час чергової атаки РФ по Україні сили ППО збили над Києвом ракету «Кинджал».
Сьогодні, 14 грудня, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про цілі на столицю.
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