ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: де йдуть бої

Окупаційні війська продовжують завдавати удари по позиціях Сил оборони термобаричними боєприпасами

Українські військові продовжують просуватися на лівому березі Херсонської області. Наразі бої тривають біля села Кринки. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що просування ЗСУ на Херсонщині підтвердили російські мілблогери. За їхніми словами, українські війська змогли розширити зону контролю біля західної частини Кринок.

Аналітики зазначають, що окупаційні війська продовжують завдавати удари по позиціях Сил оборони термобаричними боєприпасами з важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепек».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, за даними російських джерел, українські сили також провели атаки в бік Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро).

Нагадаємо, триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.