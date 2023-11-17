Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Хмельниччині пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунали вибухи
фото ілюстративне

У Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників

На Хмельниччині чутно звуки вибухів, працюють сили ППО. Про це повідомив перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про три групи ударних безпілотників над Україною, запущених російськими агресорами.

У зв'язку з цим у кількох областях оголошено повітряну тривогу.

Карта тривог має такий вигляд:

На Хмельниччині пролунали вибухи фото 1

Мешканцям областей, де зберігається загроза, варто пройти в укриття. 

Нагадаємо, зранку, 16 листопада, на Хмельниччині жителі області чули звуки вибухів. Спрацювали сили протиповітряної оборони.

Теги: Хмельниччина тривога вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета була випущена з Гази, але відхилилася від курсу та вибухнула
Удар по лікарні в Газі: ракета була випущена з території Палестини
22 жовтня, 04:36
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
25 жовтня, 04:30
Удар завдали по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщині
Обстріл Миколаївщини: є загиблі та травмовані
19 жовтня, 00:11
У Кривому Розі пролунали вибухи
У Кривому Розі пролунали вибухи
20 жовтня, 23:16
Вибухи в Харкові: є влучання по цивільних об'єктах
Вибухи в Харкові: є влучання по цивільних об'єктах
3 листопада, 01:12
У Севастополі прогримів вибух у районі ТЕЦ (фото)
У Севастополі прогримів вибух у районі ТЕЦ (фото)
3 листопада, 11:49
Росіяни здійснили 18 обстрілів населених пунктів Донеччини
Гучна ніч на Харківщині, у Новорайську на вибухівці підірвався чоловік: ситуація в регіонах
15 листопада, 10:54
Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів у Харкові
Росіяни завдали ударів по Харківщині
Вчора, 00:36
В Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
В Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Вчора, 08:21

Події в Україні

На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
В Україні загинули два бійці «Грузинського легіону»
В Україні загинули два бійці «Грузинського легіону»
Захід оцінив втрати російських військ в Україні
Захід оцінив втрати російських військ в Україні
РФ може влаштовувати в Україні тривоги по 12 годин на добу – Ігнат
РФ може влаштовувати в Україні тривоги по 12 годин на добу – Ігнат
Частина Херсона після обстрілу залишилась без світла
Частина Херсона після обстрілу залишилась без світла
Скільки українських дітей Путін з Лукашенком вивезли до Білорусі: дослідження
Скільки українських дітей Путін з Лукашенком вивезли до Білорусі: дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
15K
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
11K
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
6425
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
6263
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям
5237
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ

Новини

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Вчора, 06:55
Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Вчора, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
15 листопада, 14:58

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту