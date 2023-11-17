На Хмельниччині пролунали вибухи

У Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників

На Хмельниччині чутно звуки вибухів, працюють сили ППО. Про це повідомив перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили про три групи ударних безпілотників над Україною, запущених російськими агресорами.

У зв'язку з цим у кількох областях оголошено повітряну тривогу.

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Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де зберігається загроза, варто пройти в укриття.

Нагадаємо, зранку, 16 листопада, на Хмельниччині жителі області чули звуки вибухів. Спрацювали сили протиповітряної оборони.