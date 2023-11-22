Міноборони повідомило, чи є випробувальний термін при рекрутингу до ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла про особливості рекрутингу до ЗСУ

При рекрутингу до лав Збройних сил України приймаються резюме від претендентів на ту чи іншу відкриту вакансію. Якщо заявка проходить «конкурс» і співбесіда пройшла успішно, громадянина направляють до підрозділу вже для несення військової служби. Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі національного телемарафону.

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«В армії немає випробувального терміну», – пояснила представниця оборонного відомства, відповідаючи на запитання ведучих, чи може людина, яка, приміром, подається на штурмовика, мати час на «пробу».

«Людина відгукується на ту чи іншу вакансію і в цей момент рекрутер бачить резюме людини. Тобто можна вже дивитися наскільки ті чи інші компетенції підходять. Потім відбувається взаємодія між особою і рекрутером та вирішується, чи дійсно людина підходить», – розповіла Калмикова про деталі рекрутингу.

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Також заступниця голови Міноборони зазначила, що на компанію і покладається місія провести ту співбесіду і дати «таку людину в підрозділ, яка дійсно буде на своєму місті».

Нагадаємо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

До слова, Міністерство оборони України продовжує проєкт з рекрутингу до Збройних сил України. Угоду про співпрацю підписано з компанією Work.ua.