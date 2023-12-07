Українська армія – найкраща. Глибину цього факту нам ще слід усвідомити
Ми найкраще за усіх вміємо воювати і найкраще за всіх можемо воювати
Головна сила будь-якої армії – це розуміння того, як слід воювати.
Найзолотіше багатство війська – це здатність дружити із часом. Це знання і вміння досягати в боях цілі у даних історичних умовах.
Бувають армії, сильні духом, але без гнучкого технічноно інтелекту та оперативної творчості.
Бувають багаті, щедро оснащені складною технікою, але боязкі, нездатні використати простоту як зброю.
А ще бувають народи взагалі без армій, не спроможні народити воїнську культуру – чи через свою дикість, чи через навпаки, старість.
На щастя, ми не такі і армія у нас не така. Ми заплатили свою ціну, і по цей бік фронту, шо пройшов через усю планету, ми – найвправніші.
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Українцям і світу варто усвідомити той беззаперечний факт, що ми – найвправніші, найдосвідченіші і, відтак, найбільш сильні солдати вільного світу.
Ми найкраще за усіх вміємо воювати і найкраще за всіх можемо воювати.
Глибину цього факту нам ще слід усвідомити, і подолати невідповідності всього іншого – невідповідність сили нашого фронту і нашого тилу, невідповідність нашої ролі на планеті нашій міці тощо.
PS: І спасибі усім, хто допомагає армії. Через донати, через ніштяки – навіть дрібні – народ накачує армію енергією, яка, власне, і робить її такою сильною
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