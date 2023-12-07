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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Українська армія – найкраща. Глибину цього факту нам ще слід усвідомити

glavcom.ua
Українцям і світу варто усвідомити той беззаперечний факт, що ми – найвправніші, найдосвідченіші і, відтак, найбільш сильні солдати вільного світу
фото: ЗСУ

Ми найкраще за усіх вміємо воювати і найкраще за всіх можемо воювати

Головна сила будь-якої армії – це розуміння того, як слід воювати.

Найзолотіше багатство війська – це здатність дружити із часом. Це знання і вміння досягати в боях цілі у даних історичних умовах.

Бувають армії, сильні духом, але без гнучкого технічноно інтелекту та оперативної творчості.

Бувають багаті, щедро оснащені складною технікою, але боязкі, нездатні використати простоту як зброю.

А ще бувають народи взагалі без армій, не спроможні народити воїнську культуру – чи через свою дикість, чи через навпаки, старість.

На щастя, ми не такі і армія у нас не така. Ми заплатили свою ціну, і по цей бік фронту, шо пройшов через усю планету, ми – найвправніші.

***

Українцям і світу варто усвідомити той беззаперечний факт, що ми – найвправніші, найдосвідченіші і, відтак, найбільш сильні солдати вільного світу.

Ми найкраще за усіх вміємо воювати і найкраще за всіх можемо воювати.

Глибину цього факту нам ще слід усвідомити, і подолати невідповідності всього іншого – невідповідність сили нашого фронту і нашого тилу, невідповідність нашої ролі на планеті нашій міці тощо.

PS: І спасибі усім, хто допомагає армії. Через донати, через ніштяки – навіть дрібні – народ накачує армію енергією, яка, власне, і робить її такою сильною

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія ЗСУ солдат українці

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Ігор Луценко

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