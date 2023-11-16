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Окупанти зруйнували обʼєкт критичної інфраструктури на Херсонщині: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти зруйнували обʼєкт критичної інфраструктури на Херсонщині: є загиблі
Наслідки ворожого обстрілу Білозерки на Херсонщині
фото: Олександр Прокудін/Facebook

Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку

Сьогодні, 16 листопада, російські загарбники завдали удару по Херсонській області. Знищено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Усіх потерпілих госпіталізовано до лікарні.

«Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку. Четверо людей отримали поранення. Це троє жінок, 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік», – повідомив Прокудін.

Також ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. 

«Нині Білозерка і навколишні села – без електропостачання. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: Херсонщина окупанти інфраструктура

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