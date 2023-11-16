Окупанти зруйнували обʼєкт критичної інфраструктури на Херсонщині: є загиблі

Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку

Сьогодні, 16 листопада, російські загарбники завдали удару по Херсонській області. Знищено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Усіх потерпілих госпіталізовано до лікарні.

«Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку. Четверо людей отримали поранення. Це троє жінок, 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік», – повідомив Прокудін.

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Також ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури.

«Нині Білозерка і навколишні села – без електропостачання. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.