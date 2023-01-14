Атака на Київщину та удар по Харкову: яка ситуація в регіонах

Близько 9:30 загарбники вдарили по Києву ракетами, тривогу не було оголошено

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Київщина

Сьогодні близько 6:00 були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо – без постраждалих.

Близько 9:30 російські загарбники вдарили по Києву ракетами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети.

Чернігівщина

За минулу добу – два обстріли із РСЗВ та мінометів по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

Сумщина

Вчора за день росіяни завдали 55 ударів по прикордонню Сумщини: Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів та реактивної системи залпового вогню «Град». Пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців. Білопільська громада: ворог ударив із мінометів, внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.

По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, згодом скинули три вибухові пристрої із безпілотників. У всіх випадках – без жертв. Вночі та вранці – без обстрілів Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Лугівське, Чарівне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Оріхів, Полтавка, Малинівка, Білогір'я, Плавні, Кам'янське, Новоандріївка, Дорожнянка, Мала Токмачка, Степове, Приморське. Надійшло 37 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Наслідки уточнюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дніпропетровщина

Вночі росіяни двічі ударили по району Нікопольщини з важкої артилерії. Під обстріл потрапила Марганецька громада. Без жертв. Наслідки атаки ще з’ясовуються.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано два «прильоти» рекет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по критичній інфраструктурі. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Вчора внаслідок обстрілу з РСЗВ смт Дворічної Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули дві жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Крім того у Куп'янському районі через обстріли поранення отримали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Площанки, Білогорівки, Кремінної і Червонопопівки.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Стельмахівку. На Лиманському напрямку росіянами обстріляно Макіївку, Невське і Червонопопівку. Російські військові продовжують на тимчасово окупованих територіях рейди в надії знайти партизан. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Зранку – масований артобстіл старої частини Авдіївки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. Штурмові дії як вночі, так і зранку. Напрямки: Первомайське, Водяне, Опитне. Протягом доби ворог вів активні наступальні дії майже по всім напрямкам в Очеретинській громаді. Найактивніші – в районі населених пунктів Водяне, Первомайське. Обстріли з РСЗВ та важкої артилерії території громади тривали до пізнього вечора. Вночі були періодичні обстріли позицій по лінії бойових дій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчора вдень – ракетні удари по Костянтинівці. Влучання на території промислового підприємства. Без жертв. Ввечері – масований обстріл Курахового. Пошкоджені шість багатоповерхівок, 17 приватних будинків, знищено комунальну техніку, пошкоджено приміщення комунальрого підприємства. Постійні обстріли Бахмута, Соледару, Лиманської громади (с.Торське та Зарічне). Постійні активні бойові дії поблизу Вугледара, Мар'їнки, Красногорівки та Авдіївки. За добу на Донеччині: один загиблий, троє поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вранці ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків та Очаківській громаді, внаслідок чого пошкоджені вікна у багатоповерхівці, відбулося займання гаража та двох автомобілів. Внаслідок влучань реактивних снарядів на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація уточнюється. Також вранці ворожого обстрілу зазнав один із населених пунктів Куцурубської громади. Пошкоджено житловий будинок. За попередньою інформацією – без жертв.

Херсонщина

Окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів зазнали зокрема передмістя та місто Херсон, Золота балка, Гаврилівка, Львове, Садове. За добу поранення дістали троє людей. У Херсоні російські загарбники вночі 13 січня обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси. Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони. Один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі. Відновлюються логістичні зв'язки на деокупованій території Херсонщини. Триває розчищення автомобільних доріг від наслідків бойових дій.

Триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.