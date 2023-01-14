Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Київщину та удар по Харкову: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Київщину та удар по Харкову: яка ситуація в регіонах
Окупанти здійснили масований артобстіл старої частини Авдіївки
Нацполіція

Близько 9:30 загарбники вдарили по Києву ракетами, тривогу не було оголошено

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Київщина

Сьогодні близько 6:00 були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо – без постраждалих.

Близько 9:30 російські загарбники вдарили по Києву ракетами.

У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети.

Чернігівщина

За минулу добу – два обстріли із РСЗВ та мінометів по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

Сумщина

Вчора за день росіяни завдали 55 ударів по прикордонню Сумщини: Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів та реактивної системи залпового вогню «Град». Пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців. Білопільська громада: ворог ударив із мінометів, внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.

По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, згодом скинули три вибухові пристрої із безпілотників. У всіх випадках – без жертв. Вночі та вранці – без обстрілів Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Лугівське, Чарівне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Оріхів, Полтавка, Малинівка, Білогір'я, Плавні, Кам'янське, Новоандріївка, Дорожнянка, Мала Токмачка, Степове, Приморське. Надійшло 37 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни двічі ударили по району Нікопольщини з важкої артилерії. Під обстріл потрапила Марганецька громада. Без жертв. Наслідки атаки ще з’ясовуються.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано два «прильоти» рекет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по критичній інфраструктурі. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Вчора внаслідок обстрілу з РСЗВ смт Дворічної Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. Загинули дві жінки, ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Крім того у Куп'янському районі через обстріли поранення отримали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Площанки, Білогорівки, Кремінної і Червонопопівки.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Стельмахівку. На Лиманському напрямку росіянами обстріляно Макіївку, Невське і Червонопопівку. Російські військові продовжують на тимчасово окупованих територіях рейди в надії знайти партизан. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Зранку – масований артобстіл старої частини Авдіївки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. Штурмові дії як вночі, так і зранку. Напрямки: Первомайське, Водяне, Опитне. Протягом доби ворог вів активні наступальні дії майже по всім напрямкам в Очеретинській громаді. Найактивніші – в районі населених пунктів Водяне, Первомайське. Обстріли з РСЗВ та важкої артилерії території громади тривали до пізнього вечора. Вночі були періодичні обстріли позицій по лінії бойових дій.

Вчора вдень – ракетні удари по Костянтинівці. Влучання на території промислового підприємства. Без жертв. Ввечері – масований обстріл Курахового. Пошкоджені шість багатоповерхівок, 17 приватних будинків, знищено комунальну техніку, пошкоджено приміщення комунальрого підприємства. Постійні обстріли Бахмута, Соледару, Лиманської громади (с.Торське та Зарічне). Постійні активні бойові дії поблизу Вугледара, Мар'їнки, Красногорівки та Авдіївки. За добу на Донеччині: один загиблий, троє поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вранці ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків та Очаківській громаді, внаслідок чого пошкоджені вікна у багатоповерхівці, відбулося займання гаража та двох автомобілів. Внаслідок влучань реактивних снарядів на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація уточнюється. Також вранці ворожого обстрілу зазнав один із населених пунктів Куцурубської громади. Пошкоджено житловий будинок. За попередньою інформацією – без жертв.

Херсонщина

Окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів зазнали зокрема передмістя та місто Херсон, Золота балка, Гаврилівка, Львове, Садове. За добу поранення дістали троє людей. У Херсоні російські загарбники вночі 13 січня обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси. Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони. Один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі. Відновлюються логістичні зв'язки на деокупованій території Херсонщини. Триває розчищення автомобільних доріг від наслідків бойових дій.

Триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

Теги: війна росія окупанти ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Атака на Київщину та удар по Харкову: яка ситуація в регіонах
Атака на Київщину та удар по Харкову: яка ситуація в регіонах
Розвідка: Росія готується до довготривалої війни
Розвідка: Росія готується до довготривалої війни
В Україні масштабна повітряна тривога
В Україні масштабна повітряна тривога
Ракетна атака на столицю: Банкова назвала цілі окупантів
Ракетна атака на столицю: Банкова назвала цілі окупантів
Британія передасть Україні ескадрилью танків – Independent
Британія передасть Україні ескадрилью танків – Independent

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
54K
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
49K
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
42K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
30K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
30K
Перевзувся. Нардеп Бойко відхрестився від Медведчука та інших соратників (відео)

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту