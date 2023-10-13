Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти перекинули ще три бригади під Авдіївку: ЗСУ назвали мету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти перекинули ще три бригади під Авдіївку: ЗСУ назвали мету
Чотири російські батальйони під Авдіївкою вже втратили боєздатність через втрати
фото ілюстративне

Рашисти здійснюють одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами

Російські загарбники вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла – оточити місто з півдня та півночі. Про це повідомив командир 59-ї ОМБр Вадим Сухаревський, передає The Washington Post.

Зазначається, що росіяни перекинули під Авдіївку три нових бригади.

«Мета – оточити Авдіївку з півдня і півночі», – сказав Сухаревський.

Окупанти здійснюють одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації, у поєднанні з ударами по наших тилах та широким застосуванням БпЛА.

Проте за ці дні чотири російські батальйони під Авдіївкою вже втратили боєздатність через втрати.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська перекидають піхоту та техніку на Авдіївський напрямок, масово застосовують авіацію, щоб захопити або оточити Авдіївку.

10 жовтня був чи не найбільший наступ росіян на Авдіївку за всю повномасштабну війну.

Аналітики ISW пояснили, чому окупанти активізували спроби атак у Авдіївці.

Очільник Авдіївки розповів про пекельні бої за місто.

Теги: Донеччина війна Авдіївка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Лізуть, як таргани»: очільник Авдіївки розповів про пекельні бої за місто
«Лізуть, як таргани»: очільник Авдіївки розповів про пекельні бої за місто
Сьогодні, 09:17
За добу відбулося 64 бойових зіткнення
Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
ISW проаналізував значні втрати військ РФ під Авдіївкою
ISW проаналізував значні втрати військ РФ під Авдіївкою
Сьогодні, 06:50

Події в Україні

У Севастополі гучно: міг вибухнути носій «Калібрів»
У Севастополі гучно: міг вибухнути носій «Калібрів»
Окупанти перекинули ще три бригади під Авдіївку: ЗСУ назвали мету
Окупанти перекинули ще три бригади під Авдіївку: ЗСУ назвали мету
«Лізуть, як таргани»: очільник Авдіївки розповів про пекельні бої за місто
«Лізуть, як таргани»: очільник Авдіївки розповів про пекельні бої за місто
Україна випробовує ракети з дальністю ураження 1000 км
Україна випробовує ракети з дальністю ураження 1000 км
Як пропагандисти перебільшують успіхи на фронті: дані ISW
Як пропагандисти перебільшують успіхи на фронті: дані ISW
Криворізький район здригнувся від вибуху
Криворізький район здригнувся від вибуху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ
44K
Нардеп Гончаренко пояснив, які у нього стосунки з батьком Олексієм Костусєвим
28K
Тимчасовий захист повторно: які країни приймуть українських біженців, а які ні
12K
Скандальні заяви Арестовича про жінок: правоохоронці почали розслідування
6812
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6433
Заборона Московської церкви: Тимошенко, Бойко проти? Оприлюднені списки депутатів

Новини

Авдіївський напрямок: окупанти намагаються прорватися у п’ятьох місцях
Сьогодні, 06:52
Дощі в низці областей: прогноз погоди на 13 жовтня
Сьогодні, 04:54
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
Вчора, 22:16
Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 05:17

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту