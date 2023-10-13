Окупанти перекинули ще три бригади під Авдіївку: ЗСУ назвали мету

Чотири російські батальйони під Авдіївкою вже втратили боєздатність через втрати

Рашисти здійснюють одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами

Російські загарбники вже третій день ведуть наступальні дії в районі Авдіївки у Донецькій області, бої не вщухають. Їхня мета зрозуміла – оточити місто з півдня та півночі. Про це повідомив командир 59-ї ОМБр Вадим Сухаревський, передає The Washington Post.

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Зазначається, що росіяни перекинули під Авдіївку три нових бригади.

«Мета – оточити Авдіївку з півдня і півночі», – сказав Сухаревський.

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Окупанти здійснюють одночасні масовані атаки механізованими колонами та пішими штурмовими групами за підтримки артилерії та авіації, у поєднанні з ударами по наших тилах та широким застосуванням БпЛА.

Проте за ці дні чотири російські батальйони під Авдіївкою вже втратили боєздатність через втрати.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська перекидають піхоту та техніку на Авдіївський напрямок, масово застосовують авіацію, щоб захопити або оточити Авдіївку.

10 жовтня був чи не найбільший наступ росіян на Авдіївку за всю повномасштабну війну.

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Аналітики ISW пояснили, чому окупанти активізували спроби атак у Авдіївці.

Очільник Авдіївки розповів про пекельні бої за місто.