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У Маріуполі партизани спалили склад окупантів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Маріуполі партизани спалили склад окупантів (фото)
Пожежа на складі інженерних військ окупантів
фото: Маріуполь спротив

Партизани ускладнили окупантам будівництво укріплень

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області партизани знешкодили склад інженерних військ окупантів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у телегра-каналі.

Російський склад ліквідовано шляхом підпалу. «Тепер будувати укріплення (окупантам. – ред.) буде дещо складніше. Принаймні, певний час», – додав Андрющенко.

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Як повідомлялося, російські загарбники розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя. Підпілля фіксує перекидання «зубів дракона» містом. Везуть їх на будівництво нових оборонних ліній на північний захід від міста. 

Водночас російські загарбники будують пряме залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус.

Нагадаємо, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Теги: війна партизани Маріуполь окупанти

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