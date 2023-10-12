Окупанти масово перекидають піхоту на Авдіївський напрямок

В окупантів зменшилась кількість бронетехніки

Російські окупаційні війська перекидають піхоту та техніку на Авдіївський напрямок, масово застосовують авіацію, щоб захопити або оточити Авдіївку. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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«Зараз ворог кинув багато піхоти, техніки саме на Авдіївській напрямок. Наші воїни активно опускають ворога на землю, нищать техніку масово. Наразі вже фіксується дещо зменшення кількості бронетехніки, але ворог йде вперед, намагається йти піхотою. Авдіївку ворог розглядає як можливість отримати якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій. Якщо, наприклад, на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалась ворогом, як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення Авдіївки для нього чи не найбільше, чого він може досягнути на даному етапі. Тому ворог активно застосовує авіацію та продовжує активні наступальні дії», – розповів він.

Речник уточнив, що протягом минулої доби ворог завдав одног ракетного та 39 авіаційних ударів, також провів 51 бойове зіткнення і здійснив 930 артобстрілів позицій Сил оборони.

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Раніше повідомлялося, що 10 жовтня був чи не найбільший наступ росіян на Авдіївку за всю повномасштабну війну.

Аналітики ISW пояснили, чому окупанти активізували спроби атак у Авдіївці.