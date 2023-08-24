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Сенатор США закликав Зеленського попри війну провести вибори наступного року

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенатор США закликав Зеленського попри війну провести вибори наступного року
Американський сенатор висловив думку, що українській стороні слід у 2024 році провести вибори
фото з відкритих джерел

Сенатор зазначив, що у минулому Україна «була дуже корумпованою» і наголосив, що наступним кроком у становленні демократії мають стати вибори

Американський сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ, в Україні в 2024 році мають відбутися вибори. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Під час пресконференції у Києві, сенатор звернувся до президента України Володимира Зеленського і висловив думку, що, окрім необхідності відбиття повномасштабної військової агресії з боку Росії, українській стороні також слід у 2024 році провести вибори.

«Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна», – сказав він.

Також сенатор зазначив, що у минулому Україна «була дуже корумпованою» і наголосив, що американці пильно стежать за зброєю та коштами, які передають Україні. І наступним кроком у становленні демократії мають стати вибори.

«Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – підсумував американський сенатор.

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявляв, що парламентські вибори в Україні будуть проводитися лише після закінчення воєнного стану. Він назвав декілька причин, чому нині неможливо організувати голосування.

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Теги: вибори Свобода радіо партії українці воєнний стан Україна влада

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