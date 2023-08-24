Сенатор США закликав Зеленського попри війну провести вибори наступного року

Сенатор зазначив, що у минулому Україна «була дуже корумпованою» і наголосив, що наступним кроком у становленні демократії мають стати вибори

Американський сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ, в Україні в 2024 році мають відбутися вибори. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Під час пресконференції у Києві, сенатор звернувся до президента України Володимира Зеленського і висловив думку, що, окрім необхідності відбиття повномасштабної військової агресії з боку Росії, українській стороні також слід у 2024 році провести вибори.

«Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна», – сказав він.

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Також сенатор зазначив, що у минулому Україна «була дуже корумпованою» і наголосив, що американці пильно стежать за зброєю та коштами, які передають Україні. І наступним кроком у становленні демократії мають стати вибори.

«Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – підсумував американський сенатор.

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявляв, що парламентські вибори в Україні будуть проводитися лише після закінчення воєнного стану. Він назвав декілька причин, чому нині неможливо організувати голосування.