Європейська країна може допомогти перевозити українське зерно залізницею

Через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тис. до 1 млн тонн українського зерна

Латвія може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені

Національна державна залізнична компанія Латвії розглядає можливість уже восени перевозити українське зерно. Про це заявив голова правління Latvijas dzelzceļš (LDz) Ріналдс Плявнієкс, повідомляє Delfi.

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Раніше Плявнієкс скептично ставився до можливостей транспортування українського зерна залізницею через Латвію, адже у таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

«До цього літа я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо», – заявив Плявніекс в інтерв'ю Латвійському радіо.

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Але технологічні можливості логістики та перевалки розвинулися, а процес перевалки може бути набагато оперативнішим, пояснив він.

«Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна», – заявив Плявнієкс.

Через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тис. до 1 млн тонн українського зерна, вважає він. Latvijas dzelzceļš може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

У сусідніх з Україною країнах Євросоюзу, включно з Польщею, ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні та країнах Балтії використовується широка колія – 1520 мм. Через це під час транспортування українського зерна залізницею в балтійські порти змінювати колію або перевантажувати контейнер з одного поїзда до іншого потрібно двічі.

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Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Вільнюс закликав Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна після того як Росія вийшла з «зернової угоди» і почала знищувати портову структуру України. У листі, надісланому до Європейської комісії, троє литовських міністрів заявили, що порти Балтійського моря можуть «слугувати надійною альтернативою для транзиту українських продуктів, зокрема зернових». Це могло б допомогти перевозити 25 млн тонн зерна щорічно, вважають литовські чиновники.