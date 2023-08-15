Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Європейська країна може допомогти перевозити українське зерно залізницею

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Європейська країна може допомогти перевозити українське зерно залізницею
Через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тис. до 1 млн тонн українського зерна
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Латвія може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені

Національна державна залізнична компанія Латвії розглядає можливість уже восени перевозити українське зерно. Про це заявив голова правління Latvijas dzelzceļš (LDz) Ріналдс Плявнієкс, повідомляє Delfi.

Раніше Плявнієкс скептично ставився до можливостей транспортування українського зерна залізницею через Латвію, адже у таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

«До цього літа я ставився до цього питання абсолютно скептично і вважав, що в індустріальних масштабах це неможливо», – заявив Плявніекс в інтерв'ю Латвійському радіо.

Але технологічні можливості логістики та перевалки розвинулися, а процес перевалки може бути набагато оперативнішим, пояснив він.

«Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна», – заявив Плявнієкс.

Через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тис. до 1 млн тонн українського зерна, вважає він. Latvijas dzelzceļš може бути залучена до транспортування зерна з України вже цієї осені.

У сусідніх з Україною країнах Євросоюзу, включно з Польщею, ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні та країнах Балтії використовується широка колія – 1520 мм. Через це під час транспортування українського зерна залізницею в балтійські порти змінювати колію або перевантажувати контейнер з одного поїзда до іншого потрібно двічі.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Вільнюс закликав Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна після того як Росія вийшла з «зернової угоди» і почала знищувати портову структуру України. У листі, надісланому до Європейської комісії, троє литовських міністрів заявили, що порти Балтійського моря можуть «слугувати надійною альтернативою для транзиту українських продуктів, зокрема зернових». Це могло б допомогти перевозити 25 млн тонн зерна щорічно, вважають литовські чиновники.

Читайте також:

Теги: Латвія зерно Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше години
11 серпня, 10:45
Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США
Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США
7 серпня, 13:37
Українська співачка Джамала
Українці захейтили Джамалу за власну версію гімну України (відео)
6 серпня, 12:05
Коли розпочнеться навчання українських пілотів на F-16? Зеленський назвав терміни
Коли розпочнеться навчання українських пілотів на F-16? Зеленський назвав терміни
2 серпня, 20:25
Розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП
Міжнародна морська організація закликала Росію розблокувати українські порти
27 липня, 18:42
Галущенко нагадав, що Україна неодноразово попереджала світову спільноту про потенційні небезпеки, пов'язані із захопленням Росією ЗАЕС
Міненерго: реактор ЗАЕС може вибухнути будь-якої миті
26 липня, 08:55
Зеленський нагадав, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна відправила до Ефіопії майже 300 тис. тонн продовольства
Зеленський обговорив із прем’єром Ефіопії «зернову угоду»: деталі
20 липня, 20:10
Литва збирає коаліцію з розмінування України
Литва заявила про створення коаліції для розмінування України
19 липня, 02:05
Голова Єврокомісії наголосила, що ЄС працює над забезпеченням продовольчої безпеки для незахищених верств населення світу
Росія припиняє участь у «зерновій угоді»: реакція ЄС
17 липня, 16:10

Соціум

На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
Якими способами заробляють українці у Туреччині, і чому це шокує владу
Якими способами заробляють українці у Туреччині, і чому це шокує владу
Європейська країна може допомогти перевозити українське зерно залізницею
Європейська країна може допомогти перевозити українське зерно залізницею
Шойгу вигадав цинічну причину, чому треба продовжити війну в Україні
Шойгу вигадав цинічну причину, чому треба продовжити війну в Україні
Міноборони РФ похизувалося, що вдарило по дитсадку у Львові
Міноборони РФ похизувалося, що вдарило по дитсадку у Львові
В Еквадорі перед виборами вбито ще одного політика
В Еквадорі перед виборами вбито ще одного політика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
26K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
6925
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
6643
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
6330
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5636
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту