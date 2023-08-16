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Малюк розповів про унікальну розробку СБУ та пообіцяв окупантам сюрпризи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Малюк розповів про унікальну розробку СБУ та пообіцяв окупантам сюрпризи
Малюк: «Морські дрони – унікальна розробка СБУ»
фото: Українські новини

Над розробкою морських надводних дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та IT-фахівці

Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG», є власною технічною розробкою СБУ. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк в ексклюзивному коментарі CNN.

«Морські надводні дрони – унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі – «Оленегорский горняк» і нафтовий танкер «SIG»», – заявив Голова Служби безпеки України Василь Малюк.

За словами очільника Служби безпеки, над розробкою дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та IT-фахівці.

«Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів»», – підкреслив Василь Малюк.

Розповідаючи більш детально про спецоперації, голова СБУ відзначив, що саме Служба безпеки була автором відповідних оперативних задумів та подальшої їх успішної реалізації разом із Військово-морськими силами ЗСУ. «Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, сім раз відміряємо і один раз відрізаємо. Але робимо це швидко і мобільно. Жалимо ворога прямо в серце», – зазначає керівник Служби безпеки.

Голова СБУ додав, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, за ініціативою особового складу були названі «SeaBaby», тобто «Морський малюк». Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Зокрема, для враження десантного корабля «Оленегорський горняк» і танкера «SIG» було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Василь Малюк закцентував на тому, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права. Також голова Служби безпеки зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня російський десантний корабель «Олєнєгорський горняк» зазнав серйозних ушкоджень внаслідок удару поблизу бази Чорноморського флоту у Новоросійську.

Також уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі був пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи. 

До слова, Служба безпеки України надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня.

Теги: СБУ безпілотник Василь Малюк війна росія

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