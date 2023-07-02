Атака на українські міста і сценарій теракту на ЗАЕС: головне за ніч

Окупанти знову тероризували Україну іранськими дронами

Цієї ночі у Києві та низці українських областей лунали сирени повітряної тривоги. Окупанти атакували країну безпілотниками «Шахед». У Києві, а також на Миколаївщині і в Запорізькій області лунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Крім того, «Енергоатом» оприлюднив найбільш імовірний перебіг подій після можливого російського теракту на Запорізькій АЕС. Згідно зі сценарієм компанії, постраждають чотири області. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 2 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака дронів на Україну

У ніч на 2 липня повітряна тривога охопила Київ, а також східні, центральні, південні та північні області України. У Києві та області небезпека тривала з 2:25 до 3:21.

Під час тривоги на Миколаївщині та в Запорізькій області пролунали вибухи. У регіонах працювали сили протиповітряної оборони.

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Пізніше серія вибухів прогриміла й у столиці. Росіяни атакували Київ безпілотниками, попередньо, типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці.

Сценарій теракту на ЗАЕС від «Енергоатома»

Якщо Росія таки здійснить теракт на Запорізькій АЕС, будуть задіяні спеціальні протоколи для влади і народу. При цьому найближчим часом на всіх атомних станціях України пройдуть навчання на випадок потенційних аварій. «Енергоатом» оприлюднив найбільш імовірний перебіг подій після російського теракту на ЗАЕС.

Згідно зі сценарієм компанії, постраждають чотири області. Які саме – «Енергоатом» не зазначає, однак вказані очільники військових адміністрацій, які взяли участь в обговоренні сценарію:

Запорізька область;

Дніпропетровська;

Херсонська;

Миколаївська.

ОБСЄ схвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для Росії

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на пленарній сесії схвалила резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України. Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

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За її словами, уперше міжнародна організація засудила рашизм як державну ідеологію РФ.

П’ята доба протестів у Франції

У Франції п’ятий день поспіль тривають масові протести через вбивство поліцейськими 17-річного юнака. У ніч із п’ятниці на суботу було затримано більше 1300 осіб, а ще 121 особу було заарештовано учора вдень. Через вінутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня. Про це повідомляє CNN.

Крім того, зареєстровано 2560 пожеж на дорогах загального користування, згоріло 1350 автомобілів, а також було 234 випадки пошкодження або пожежі в будівлях. Більшість затриманих є неповнолітніми. Середній вік понад 2000 затриманих – 17 років.