Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»

Якщо аварія на станції все-таки станеться, місцева влада та населення повинні дотримуватмся певних правил

Якщо Росія таки здійснить теракт на Запорізькій АЕС, будуть задіяні спеціальні протоколи для влади і народу. При цьому найближчим часом на всіх атомних станціях України пройдуть навчання на випадок потенційних аварій. «Енергоатом» оприлюднив найбільш імовірний перебіг подій після російського теракту на ЗАЕС.

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Згідно зі сценарієм компанії, постраждають чотири області. Які саме – «Енергоатом» не зазначає, однак вказані очільники військових адміністрацій, які взяли участь в обговоренні сценарію:

Запорізька область;

Дніпропетровська;

Херсонська;

Миколаївська.

Якщо аварія на ЗАЕС все-таки станеться, місцева влада та населення повинні діяти відповідно до певних алгоритмів. Під час сьогоднішніх тренувань навчалися саме представники влади. Зокрема, приділяли увагу таким речам:

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система оповіщення;

моніторинг руху радіаційної хмари;

швидке усунення наслідків руху хмари;

евакуація місцевого населення – виїзд автошляхами та залізницею;

постійне вимірюванню рівня радіації та визначення тенденцій змін.

Водночас місцеві жителі також повинні діяти за певним алгоритмом. Основне правило – слухати рекомендації лише представників органів влади.

Скоро подібні навчання пройдуть на всіх атомних станціях України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС – оцінювали можливі загрози для станції.

Крім того, Зеленський повідомив про один із планів Росії щодо підриву ЗАЕС – окупанти хочуть вчинити вибух дистанційно вже після передачі станції Україні.

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Раніше міністерство закордонних справ Росії визнало, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується.

За даними розвідки, російські загарбники зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Згідно отриманих вказівок окупанти мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що в разі теракту на ЗАЕС, Росія, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач. З технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.