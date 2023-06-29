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Трагедія поблизу закритого укриття у Києві: суд змінив запобіжний захід охоронцю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Трагедія поблизу закритого укриття у Києві: суд змінив запобіжний захід охоронцю
Вадим Мошкін з адвокатом на засіданні Апеляційного суду, 29 червня 2023 року
фото: Суспільне

Охоронець свою провину визнав

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід охоронцю Вадиму Мошкіну – підозрюваному у справі про закрите укриття у поліклініці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей у Деснянському районі столиці. Йому призначили нічний домашній арешт. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначєаться, що апеляційну скаргу на рішення тримання під вартою подав захисник охоронця Вадима Мошкіна Сергій Моргун. За його словами підозра є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав би відкривати сховище:

"Є наказ, що Мошкін зобов'язаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу", – пояснив адвокат.

На думку правозахисника, в підозрюваного немає можливості впливати на свідків. Крім того, нібито Мошкін не планує переховуватися від слідства.

Сам Мошкін свою провину визнав.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

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Теги: Київ суд укриття

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