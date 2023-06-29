Трагедія поблизу закритого укриття у Києві: суд змінив запобіжний захід охоронцю

Вадим Мошкін з адвокатом на засіданні Апеляційного суду, 29 червня 2023 року

Охоронець свою провину визнав

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід охоронцю Вадиму Мошкіну – підозрюваному у справі про закрите укриття у поліклініці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей у Деснянському районі столиці. Йому призначили нічний домашній арешт. Про це повідомляє «Суспільне».

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Зазначєаться, що апеляційну скаргу на рішення тримання під вартою подав захисник охоронця Вадима Мошкіна Сергій Моргун. За його словами підозра є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав би відкривати сховище:

"Є наказ, що Мошкін зобов'язаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу", – пояснив адвокат.

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На думку правозахисника, в підозрюваного немає можливості впливати на свідків. Крім того, нібито Мошкін не планує переховуватися від слідства.

Сам Мошкін свою провину визнав.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

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До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.