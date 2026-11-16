Атака на Україну, удар по нафтобазі у Росії: головне за ніч 16 листопада

Дайджест новин, які сталися у ніч на 16 листопада 2026 року

Росія атакувала Україну безпілотниками, у Ростовській області палає нафтобаза після вибухів.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 листопада.

Удар по нафтобазі

Пожежа на НПЗ фото: соціальні мережі

Вночі 16 листопада у місті Азов у Ростовській області Росії атаковано нафтобазу.

Внаслідок атаки на на нафтобазі розгорілася масштабна пожежа. Місцеві пабліки писали про ракетну та дронову загрозу, вибухи в області та сильне задимлення.

Атака на Харків

Росія атакувала Харків фото з відкритих джерел

У ніч на 16 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, БпЛА типу «Молнія» влучив будівлі дитячого навчального закладу у Шевченківському районі Харкова.

У Чернівецькій області уламки пошкодили адмінбудівлю

Росія атакувала Чернівецьку область безпілотниками фото з відкритих джерел

Протиповітряна оборона знищила над Чернівецьким районом російський реактивний безпілотник. Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко.

Через падіння уламків збитої цілі пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Вибухи у Вінниччині

Росія атакувала Вінниччину фото з відкритих джерел

У ніч на 16 листопада російські терористи атакували Вінниччину. Про це повідомила начальница Вінницької ОВА Наталя Заболотна.



Внаслідок російської атаки відбулося влучання в обʼєкт критичної промисловості.

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