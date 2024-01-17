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Прильоти ракет у Харкові: мер повідомив нові подробиці (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Прильоти ракет у Харкові: мер повідомив нові подробиці (фото)
Рятувальники розбирають завали будинків у Харкові
фото: ДСНС

У лікарнях перебувають 14 поранених мешканців Харкова

У результаті ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня пошкоджено 19 житлових будинків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов вранці 17 січня.

«Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, – 19», – написав він у телеграм-каналі.

17 мешканців Харкова мають поранення, 14 із них у лікарні, одна людина у важкому стані.

Терехов також повідомив, що розтрощено 14 автівок.

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фото: ДСНС

«На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога», – зазначив мер Харкова.

Раніше повідомлялося, що увечері 16 січня російські загарбники завдали удару по Харкову, унаслідок чого постраждало 17 осіб.

Теги: Харків окупанти війна ракета

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