Прильоти ракет у Харкові: мер повідомив нові подробиці (фото)

У лікарнях перебувають 14 поранених мешканців Харкова

У результаті ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня пошкоджено 19 житлових будинків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов вранці 17 січня.

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«Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері, – 19», – написав він у телеграм-каналі.

17 мешканців Харкова мають поранення, 14 із них у лікарні, одна людина у важкому стані.

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Терехов також повідомив, що розтрощено 14 автівок.

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фото: ДСНС

«На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога», – зазначив мер Харкова.

Раніше повідомлялося, що увечері 16 січня російські загарбники завдали удару по Харкову, унаслідок чого постраждало 17 осіб.