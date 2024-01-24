Дружина Навального підтримала кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна

Юлія Навальна поставила підпис за висунення Бориса Надєждіна в президенти Росії

Росіяни збирають підписи за кандидата в президента від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна

Дружина російського опозиціонера Олесія Навального Юлія поставила підпис за висунення Бориса Надєждіна в президенти Росії. Про це повідомляє Meduza.

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Фотографії Навальної в одному зі штабів Надєждіна опублікував прихильник її чоловіка Руслан Шаведдінов.

«Прийшов поставити підпис за Надєждіна. Мій забракували, пославшись на те, що я неблагонадійний елемент. Але знайшлися і більш добропорядні люди – їхні підписи підходять», – написав він під фотографією.

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Натомість Навальна свого рішення поставити підпис за висунення Надєждіна не коментувала.

Нагадаємо, росіяни збирають підписи за кандидата в президента від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна. Він прямо засуджує війну і називає себе противником Путіна, але деякі росіяни стверджують, що він є ручним кандидатом російського диктатора.

Надєждін вже зібрав понад 100 тис. підписів виборців для висунення кандидатури на виборах президента РФ. Його підтримали лідер «Відкритої Росії» Михайло Ходорковський, а також соратники опозиціонера Олексія Навального.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

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За даними розслідувань російських медіа, перед кремлівськими чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові на цих «виборах» понад 80% голосів.

Зауважимо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.