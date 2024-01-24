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Дружина Навального підтримала кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дружина Навального підтримала кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна
Юлія Навальна поставила підпис за висунення Бориса Надєждіна в президенти Росії
фото: X/Ruslan Shaveddinov

Росіяни збирають підписи за кандидата в президента від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна

Дружина російського опозиціонера Олесія Навального Юлія поставила підпис за висунення Бориса Надєждіна в президенти Росії. Про це повідомляє Meduza.

Фотографії Навальної в одному зі штабів Надєждіна опублікував прихильник її чоловіка Руслан Шаведдінов.

«Прийшов поставити підпис за Надєждіна. Мій забракували, пославшись на те, що я неблагонадійний елемент. Але знайшлися і більш добропорядні люди – їхні підписи підходять», – написав він під фотографією.

Натомість Навальна свого рішення поставити підпис за висунення Надєждіна не коментувала.

Нагадаємо, росіяни збирають підписи за кандидата в президента від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна. Він прямо засуджує війну і називає себе противником Путіна, але деякі росіяни стверджують, що він є ручним кандидатом російського диктатора.

Надєждін вже зібрав понад 100 тис. підписів виборців для висунення кандидатури на виборах президента РФ. Його підтримали лідер «Відкритої Росії» Михайло Ходорковський, а також соратники опозиціонера Олексія Навального.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

За даними розслідувань російських медіа, перед кремлівськими чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові на цих «виборах» понад 80% голосів.

Зауважимо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.

Читайте також: Кандидат Надєждін. Що задумав Путін?
Теги: президент росія Олексій Навальний вибори в Росії росіяни

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