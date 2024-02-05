США вдарили по чотирьох протикорабельних ракетах єменських хуситів

Усі знищені цілі були готові до запуску по кораблях у Червоному морі

США завдали нових ударів по об’єктах хуситів у Ємені. Про це повідомило американське Центральне командування у соцмережі X.

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Як зазначається, приблизно о 5:30 за єменським часом підрозділи Центрального командування США завдали удару з метою оборони проти крилатої ракети хуситів.

Починаючи з 10:30 американські військові завдали удару ще по чотирьох протикорабельних крилатих ракетах, усі вони були готові до запуску по кораблях у Червоному морі.

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«Американські війська виявили ракети у підконтрольних хуситам районах Ємену та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США та торговельних суден у регіоні. Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води безпечнішими для кораблів ВМС США та торговельних суден», – пояснили у Центральному командуванні США.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили США збили крилату ракету, яку єменські хусити випустили в бік Червоного моря. Ракета була збита есмінцем військово-морських сил США.

Нагадаємо, 29 січня хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену.

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.