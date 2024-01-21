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Удар росіян по ринку в Донецьку: Сили оборони заявили про непричетність

Діана Гасюк
glavcom.ua
Удар росіян по ринку в Донецьку: Сили оборони заявили про непричетність
фото: «Новини Донбасу»

Окупанти традиційно звинуватили в «обстрілі» Донецька Збройні сили України

У неділю, 21 січня в Донецьку внаслідок обстрілу ринку загинули й постраждали цивільні. Сили оборони заявили, що в цьому випадку не застосовувало засобів ураження. Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

«Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ «Таврія», в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк – це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців», – йдеться  у повідомленні.

Нагадаємо, у Донецьку 25 людей загинули та 20 дістали поранення у результаті обстрілу Кіровського району Донецька. Жертвами, у тім числі, стали двоє дітей. Про це інформують російські ЗМІ.

За даними телеграм-каналу «Новини Донбасу», під удар потрапив ринок у житловому мікрорайоні «Текстильник».

Окупанти традиційно звинуватили в «обстрілі» Донецька Збройні сили України. Українське командування цю інформацію наразі не коментувало.

Окупований російськими військовими Донецьк часто потрапляє під обстріли. На територіях, захоплених силами РФ до 2022 року, як і на новоокупованих, часто відбуваються вибухи. Найчастіше вдається геолокувати ураження військових складів чи нафтобаз армії РФ. Українська влада неодноразово заявляла, що завдає лише точних ударів, намагаючись мінімізувати наслідки для цивільних.

Теги: росіяни поранення Україна Донецьк

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