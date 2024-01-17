Турецькі банки масово блокують платежі з Росії

Туреччина боїться нових санкцій за допомогу Росії, тож поступово обмежує платежі від країни-агресора

Російські компанії зіткнулися з проблемами в роботі з Туреччиною, яка стала одним із найбільших хабів щодо обходу санкцій і майже вдвічі збільшила постачання в РФ товарів – від фруктів та електроніки до одягу та автокомпонентів. З початку січня 2024 року турецькі банки блокують платежі з Росії, пише Ekonomim із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. За їхніми словами, потоки платежів за торговельні операції практично зупинилися, причому під удар потрапила торгівля в національних валютах: турецькі банки не беруть із Росії ні ліри, ні рублі.

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Деякі банки почали анулювати раніше схвалені транзакції, посилаючись на те, що угоди стосуються заборонених товарів, розповідають і джерела Ekonomim. Платіжна блокада стала практично тотальною і торкнулася всіх галузей: банки блокують платежі з Росії турецьким хімічним компаніям, заводам автодеталей, виробникам одягу та взуття.

Проблеми виникли невдовзі після того, як Туреччину відвідав держсектерар США Ентоні Блінкен. У ході свого візиту він обговорив із главою турецького МЗС Хаканом Фіданом «санкції та експортний контроль», а також можливі спроби їхнього обходу.

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Трохи раніше наприкінці листопада в Анкару літав заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, відповідальний за контроль санкційної політики. За словами джерел Bloomberg, Адейемо привіз «останнє попередження» турецьким компаніям: за порушення заходів проти Росії їм пригрозили фінансовими санкціями, аж до позбавлення доступу до західної банківської системи.

Останнє попередження

Адміністрація Джо Байдена посилює тиск на Туреччину, яка не приєдналася до санкцій проти Росії і стала одним із найбільших хабів з постачання в РФ товарів, у тому числі тих, що підпадають під обмеження Заходу. Як пише видання Aydilink, США направили попередження до Ради із зовнішньоекономічних зв'язків країни, вимагаючи від турецьких компаній припинити порушення торгових санкцій. У листі, який отримала рада, є погрози, повідомив виданню представник відомства. За його словами, США попереджають, що можуть відстежити операції турецьких фірм, які користуються американськими системами, програмним забезпеченням або торгують зі США.

У листопаді американський Мінфін уже вніс до чорних списків понад 20 компаній з Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які, за даними Вашингтона, постачали РФ підсанкційну продукцію.

У Туреччині під блокуючі санкції США потрапили 7 фірм, які постачали в РФ мікросхеми, літій-іонні батареї, обладнання для обробки металів, а також закуповували підсанкційні товари в Штатах і перенаправляли компанії, пов'язані з російським ВПК. Окремі персональні санкції, що включають, зокрема, візовий «бан», запроваджено стосовно громадянина Туреччини Берка Тюркена, який, за американськими даними, співпрацював з російською розвідкою і був залучений до постачання технологій для підсанкційних компаній з РФ.

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За підсумками першого півріччя 2023 року турецький експорт до Росії досяг рекордних $4,9 млрд проти $2,6 млрд за той же період роком раніше. Експорт товарів подвійного призначення – тобто тих, що можуть використовуватися для виробництва зброї, – підскочив у 5,6 раза до $158 млн за січень–вересень. Це викликає невдоволення у Вашингтоні, який вдруге з початку року відправляє до Туреччини делегацію чиновників Мінфіну на чолі з «куратором» санкцій і директором фінансової розвідки Браяном Нельсоном. Під час візиту Нельсон обговорюватиме дотримання американських санкцій щодо Росії, розповіли Bloomberg знайомі із ситуацією джерела. За їхніми словами, США вже попередили кілька турецьких компаній про вторинні заходи, включаючи фінансові санкції, які відріжуть їм доступ до західної банківської системи.

Як пишуть російські ЗМІ, проблеми з платежами пов'язані з новими регуляційними заходами управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), з якого банки поставили операції паузу і чекають на роз'яснення. «22 грудня було опубліковано нову постанову OFAC про регуляційні заходи. Воно має дуже широкі формулювання. Згідно з цими правилами, як заявляється, іноземні банки, які підтримують військові зусилля Росії, також можуть підпасти під санкції», – пояснило поінформоване джерело.

Раніше стало відомо, що Туреччина оголосила бойкот двом світовим банківським системам. На тлі подій у Секторі Гази у Туреччині справа може дійти до фінансового бойкоту. Йдеться про те, що у країні громадяни можуть припинити використання відразу двох міжнародних платіжних систем, які підтримали Ізраїль у боротьбі проти Палестини.

«У списку бойкотованих брендів опинилися Mastercard і Visa, які підтримують або залишаються байдужими до ізраїльської агресії щодо Сектора Гази», – пише видання.

У Туреччині нагадали, що мають альтернативу цим двом брендам – це місцева та національна платіжна система TROY: «Обсяг використання карток турецької платіжної системи TROY (Türkiye'nin Ödeme Yöntemi / Спосіб оплати Туреччини), розробленої Центром міжбанківських карток (BKM) Туреччини, у жовтні зріс на 57% порівняно з попереднім місяцем і досяг 47,9 млрд лір ($1,6 млрд), а кількість користувачів платіжних карток TROY сягнула 19 мільйонів осіб». Інтерес до карток TROY серед населення суттєво зріс. Так, за останній період він збільшився приблизно в 14 разів порівняно з січнем поточного року.

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