КНДР заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної ракети

Відбулося перше балістичне випробування Північної Кореї у 2024 році

Ракетне управління КНДР провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою боєголовкою. Про це пише The Associated Press.

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Повідомлення північнокорейських державних ЗМІ про випробування з'явилося наступного дня після того, як 14 січня південнокорейські і японські військові зафіксували запуск ракети з полігону поблизу північнокорейської столиці Пхеньяна. Це стало першим балістичним випробуванням Північної Кореї у 2024 році.

Офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що запуск був спрямований на перевірку надійності твердопаливних двигунів ракети і маневреності гіперзвукової боєголовки. Воно назвало випробування успішним.

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Агенство не повідомило, чи був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин на випробуваннях, які, за його словами, були частиною регулярної діяльності країни з розробки озброєнь.

«Випробувальний запуск ніколи не впливав на безпеку жодної сусідньої країни і не мав нічого спільного з регіональною ситуацією», – йшлося в повідомленні північнокорейського агентства.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракета пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж впала у водах між Корейським півостровом і Японією.

Ракети середньої дальності Північної Кореї, зокрема Hwasong-12, які можуть досягти американської тихоокеанської території Гуам, працюють на рідкопаливних двигунах, які потрібно заправляти перед запуском і які не можуть залишатися заправленими протягом тривалого часу.

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Ракети з вбудованим твердим паливом можна швидше підготувати до запуску, їх легше переміщати і приховувати, що теоретично ускладнює виявлення і запобігання запуску заздалегідь.

Нагадаємо, КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США.

Як повідомлялося, Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.