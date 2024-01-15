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КНДР заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної ракети

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
КНДР заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної ракети
Центральне телеграфне агентство Кореї назвало випробування ракети успішним
фото: AP

Відбулося перше балістичне випробування Північної Кореї у 2024 році

Ракетне управління КНДР провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою боєголовкою. Про це пише The Associated Press.

Повідомлення північнокорейських державних ЗМІ про випробування з'явилося наступного дня після того, як 14 січня південнокорейські і японські військові зафіксували запуск ракети з полігону поблизу північнокорейської столиці Пхеньяна. Це стало першим балістичним випробуванням Північної Кореї у 2024 році.

Офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що запуск був спрямований на перевірку надійності твердопаливних двигунів ракети і маневреності гіперзвукової боєголовки. Воно назвало випробування успішним.

Агенство не повідомило, чи був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин на випробуваннях, які, за його словами, були частиною регулярної діяльності країни з розробки озброєнь.

«Випробувальний запуск ніколи не впливав на безпеку жодної сусідньої країни і не мав нічого спільного з регіональною ситуацією», – йшлося в повідомленні північнокорейського агентства.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракета пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж впала у водах між Корейським півостровом і Японією.

Ракети середньої дальності Північної Кореї, зокрема Hwasong-12, які можуть досягти американської тихоокеанської території Гуам, працюють на рідкопаливних двигунах, які потрібно заправляти перед запуском і які не можуть залишатися заправленими протягом тривалого часу.

Ракети з вбудованим твердим паливом можна швидше підготувати до запуску, їх легше переміщати і приховувати, що теоретично ускладнює виявлення і запобігання запуску заздалегідь.

Нагадаємо, КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США.

Як повідомлялося, Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

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Теги: Північна Корея ракета озброєння балістичні ракети

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