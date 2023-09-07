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Генштаб повідомив про складну обстановку на сході та півдні України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генштаб повідомив про складну обстановку на сході та півдні України
Сили оборони України продовжують успішне ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
фото з відкритих джерел

 Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення

Триває 561-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки Чернігівської області, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранова Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області, Козаче, Угроїди, Грабовське Сумської області та Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Огірцеве Харківської області.

Куп’янський напрямок

Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна Харківської області.

Лиманський напрямок

Наші захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Ямполівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Сили оборони відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Іванівського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Північне Донецької області. У свою чергу, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Авдіївський напрямок

Українські воїни відбили атаки противника в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок

Наші оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районі південніше Пречистівки. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Омельника Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького та Одрадокам’янки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено склад боєприпасів, п'ять артилерійських засобів, два пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси противника.

Теги: ЗСУ війна Генштаб окупанти

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