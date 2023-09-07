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Окупанти катують українських військовополонених: шокуюча статистика

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти катують українських військовополонених: шокуюча статистика
фото ілюстративне

Наразі ідентифіковано 156 окупантів, які причетні до катування українських військових

Росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження з полоненими українцями. Про це заявив генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс, передає Офіс генпрокурора.

За останніми оцінками, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

«На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах», – зауважив Костін. 

Наразі ідентифіковано 156 підозрюваних – військовослужбовців РФ та представників окупаційної влади, щодо 114 обвинувальні акти скеровано до суду, 35 засуджено за катування та жорстоке поводження як воєнні злочини.

«Агресор використовує тортури і як зброю війни, і як метод знищення української ідентичності в умовах окупації», – додав Костін.

Раніше повідомлялося, що Україна максимально близька до обміну полоненими «всіх на всіх».

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що п'ята частина, тобто 20% російських військових, які потрапляють у полон до ЗСУ, здаються добровільно. Втім, за його словами, в України є значно менше обмінного фонду, ніж у Росії, і наша країна не зможе зрівнятися з РФ у кількості полонених.  

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Теги: війна окупанти обмін полоненими ЗСУ

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