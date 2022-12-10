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Азербайджан відправив в Україну партію трансформаторів вартістю $850 тисяч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Азербайджан відправив в Україну партію трансформаторів вартістю $850 тисяч
Владислав Каневський / Facebook

Обладнання, яке надіслав Азербайджан, допоможе пережити наслідки варварських російських ракетних ударів по енергетичній структурі України

З Азербайджана в Україну вирушив гуманітарний караван з партією промислових трансформаторів та генераторів з метою надання допомоги у стабілізації енергозабезпечення. Про це повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

«Згадана допомога загальною вартістю близько 850 тис. дол. та вагою понад 50 тон направляється в Україну у два етапи. В умовах нестачі електроенергії, води і тепла – це обладнання допоможе пережити наслідки варварських російських ракетних ударів по енергетичній структурі України», – написав посол.

Каневський зазначив, що під час спілкування з азербайджанськими ЗМІ сказав, що російські обстріли об’єктів критичної інфраструктури є цинічним продовженням політики геноциду, яку держава-агресор проводить проти українського народу. Ці дії в черговий раз підтверджують, що Росія є державою-терористом.

Раніше повідомлялося, в Україну з Естонії прямує ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням. Їх везуть до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави.

Раніше повідомлялося, що син одного з найбагатших американців закупить генератори для України.

Крім того, влада Тайваню виділяє фінансування у розмірі $1 млн на придбання генераторів для Києва.

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Теги: Україна Азербайджан війна електроенергія

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