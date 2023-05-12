Ворог виснажується та знекровлюється: Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті

Протягом минулої доби відбулося 40 боєзіткнень, в результаті яких знищено 190 окупантів, 244 дістали поранення та ще 15 потрапили у полон

Оборонна операція на Бахмутському напрямку відбувається успішно, росіяни виснажується та зазнають втрат. Про це сказав речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Лише протягом минулої доби тут відбулося 40 боєзіткнень, в результаті яких знищено 190 окупантів, 244 дістали поранення та ще 15 потрапили у полон. Також знищено три танки, бойову машину піхоти, три гаубиці «Мста-Б» та п’ять складів з боєприпасами. Це свідчить про те, що наша оборонна операція триває успішно, ворог виснажується та знекровлюється. Жоден дедлайн «Вагнер» не виконав, Бахмут не захоплений», – сказав Череватий.

За його словами, не допомагає противнику й те, що подекуди вимотані й розбиті у боях підрозділи терористично-кримінального угруповання «Вагнер» замінюються частинами регулярних військ Росармії, мотострілецькими та повітрянодесантними підрозділами. Адже і вони переважно укомплектовані мобілізованими, які мають вкрай низьку мотивацію, а успіхи підрозділів Сил оборони України впевненості й мотивації їм аж ніяк не додають.

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«У результаті успішних бойових дій на різних напрямках ворога розбито й відкинуто на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра – Бахмут тримається, і наші оборонці знищують ворога й місцями женуть його», – підсумував Череватий.

Як повідомлялося, російські загарбники подають неправдиву інформацію про ситуацію у Бахмуті Донецької області. Водночас ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.