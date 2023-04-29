Написи на ракетах Himars. Фото дня

Серед написів на ракетах Himars є такі: «За маленьку зіроньку Лізу 14.07.22», «За маленьке сонечко Вікусю 28.04.23», «За Умань 28.04.23», «За дітей України»

Українські воїни нанесли на ракети HIMARS написи з роз’ясненнями для російських окупантів, за які саме злочини і звірства вони будуть ліквідовані.

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Відповідне фото опублікував Василь Рябчук, передає Цензор.НЕТ.

«Ніхто з потвор не повинен уникнути відповідальності!» – прокоментував він фото.

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Серед написів на ракетах Himars є такі: «За маленьку зіроньку Лізу 14.07.22», «За маленьке сонечко Вікусю 28.04.23», «За Умань 28.04.23», «За дітей України» та ін.

Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 28 квітня, російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну.