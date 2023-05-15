Зеленський повідомив хороші новини з європейського турне (відео)

Україна отримає нову зброю

Президент України Володимир Зеленський повертається додому з великого європейського турне з оборонними пакетами. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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«Три довгих дні, – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений – значно сильнішими. Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки», – зазначив він.

В Італії Зеленський провів хороші переговори з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні, а також обнадійливу зустріч із понтифіком.

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«Зустріч із президентом Італії. Німеччина – пан президент Штайнмаєр, зустріч із паном канцлером Олафом Шольцом – особливо змістовно для нашої оборони. Окрім Берліна, відвідали також Аахен. Був на військовій базі, оглянув «Леопарди», оглянув «Мардери», подякував нашим воїнам, які тренуються на німецькій техніці. Від імені й на честь українського народу отримали в Аахені вагому європейську відзнаку імені Карла Великого. Вперше у залі, де вшановують лауреатів, звучала українська мова – у промові. Українська буде однією з офіційних мов Європейського Союзу, я впевнений у цьому», – розповідає він.

У Франції глава держави зустрівся із президентом Еммануелем Макроном, були корисні переговори. Є новий потужний військовий пакет.

У Великій Британії очільник України зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком.

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«Оборона й дуже важливе британське лідерство у військових коаліціях. Перед міжнародними заходами, що заплановані на найближчий час, скоординували наші позиції: перед G7, самітом у Вільнюсі. На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів іти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий», – додав він.

Зеленський подякував Італії за допомогу в захисті життя наших людей – від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій. Німеччині за найбільший оборонний пакет – 2,7 млрд євро, за системи ППО «Айріс» різних модифікацій, ракети до них, гармати, снаряди, бронетехніка.

«Окрім того, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково – є для цього 11 млрд євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист. Дякую Франції за нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору, і зараз іще не час говорити про деталі. Дякую за додаткову техніку, за додаткову бронетехніку. За допомогу в консолідації партнерів. Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія – так, Польща – так, і я впевнений: підключиться Франція, інші партнери», – додав президент.

Головні результати за ці дні – нова зброя для України та шана до українців.