Ліквідація наслідків удару по Умані: ситуація станом на ранок 29 квітня (фото)

Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків обстрілу Умані

Станом на ранок 29 квітня на місці удару ракети по будинку в Умані триває розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Черкаській області.

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За останніми даними, внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них чотири дитини. Травмовано 18 осіб, ще 17 громадян врятовано.

Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам.

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Вже вивезено 247 куб. м будівельних залишків.

На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 чоловік особового складу.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 19:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини. Таким чином кількість загиблих зросла до 23, з них чотири дитини. Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.