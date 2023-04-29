Ліквідація наслідків удару по Умані: ситуація станом на ранок 29 квітня (фото)
Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків обстрілу Умані
Станом на ранок 29 квітня на місці удару ракети по будинку в Умані триває розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Черкаській області.
За останніми даними, внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них чотири дитини. Травмовано 18 осіб, ще 17 громадян врятовано.
Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам.
Вже вивезено 247 куб. м будівельних залишків.
На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 чоловік особового складу.
Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 19:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини. Таким чином кількість загиблих зросла до 23, з них чотири дитини. Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.
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