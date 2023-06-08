Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим (фото, відео)
«Бавовна» в Луганську, 8 червня 2023 року
фото з соцмереж

Офіційної інформації поки немає

Жителі тимчасово окупованого Луганська почули потужні вибухи. У місцевих Telegram-каналах з’явилися відео, на яких видно чорний дим.

Громадяни повідомляють про прильоти.

В окупованому Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим (фото, відео) фото 1

Офіційної інформації поки немає.

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку.

Проте згодом Данілов повідомив, що Україна ще не розпочала контрнаступ.

До слова, триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. 

Теги: Луганськ вибух війна ЗСУ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ готують Запоріжжя до деокупації
В окупованій частині Запоріжжя прогриміли потужні вибухи
Вчора, 09:30
Секретар РНБО спростував заяви російських окупантів про те, що нібито ЗСУ вже почали контрнаступ.
Україна ще не розпочала контрнаступ – Данілов
Вчора, 16:27
ЗСУ за добу на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися від 200 до 1100 м
Офіційно. ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку
Вчора, 12:44

Події в Україні

Херсонщина у воді та атака дронів на Сумщину: яка ситуація в регіонах
Херсонщина у воді та атака дронів на Сумщину: яка ситуація в регіонах
Коли почне спадати вода після підриву Каховської ГЕС: названо терміни
Коли почне спадати вода після підриву Каховської ГЕС: названо терміни
В окупованому Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим (фото, відео)
В окупованому Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим (фото, відео)
Рівень води у Миколаєві перевищив позначки історичного максимуму
Рівень води у Миколаєві перевищив позначки історичного максимуму
Підтоплення Олешок. Мер Рищук повідомив обнадійливі новини
Підтоплення Олешок. Мер Рищук повідомив обнадійливі новини
Рівень води в Каховському водосховищі стрімко падає. ЗАЕС під загрозою
Рівень води в Каховському водосховищі стрімко падає. ЗАЕС під загрозою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Прокурор Симоненко довів: під час війни йому можна святкувати Новий рік в Іспанії
38K
Кличко скасував покупку 17 легкових авто та наказав повернути гроші
32K
Що отримує Кремль від підриву Каховської ГЕС?
28K
Підрив Каховської ГЕС. Путін хотів ввести в оману Ердогана
21K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
15K
Авіація ЗСУ розгромила зенітно-ракетні комплекси росіян – Генштаб

Новини

Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч
Сьогодні, 07:20
ЗСУ завдали 23 удари по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім
Сьогодні, 06:04
Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Сьогодні, 05:57
Більшість областей накриють грози: прогноз погоди на 8 червня
Сьогодні, 05:21
Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту