В окупованому Луганську прогриміли вибухи, піднімається дим (фото, відео)

«Бавовна» в Луганську, 8 червня 2023 року

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Жителі тимчасово окупованого Луганська почули потужні вибухи. У місцевих Telegram-каналах з’явилися відео, на яких видно чорний дим.

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Громадяни повідомляють про прильоти.

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Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку.

Проте згодом Данілов повідомив, що Україна ще не розпочала контрнаступ.

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До слова, триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.