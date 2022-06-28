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    Новини

    Ракетний удар по Кременчуку: що відомо на ранок 28 червня

    Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботі у кременчуцькому ТЦ&nbsp;&laquo;Амстор&raquo; - Ракетний удар по Кременчуку: що відомо на ранок 28 червня
    Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботі у кременчуцькому ТЦ «Амстор»
    фото: ДСНС

    Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку зросла

    Станом на ранок 28 червня кількість загиблих внаслідок ракетного удару по торгово-розважальному центру «Амстор» у м. Кременчук зросла до 18 осіб. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

    «18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати», – написав він у Telegram.

    Пожежу в будівлі ТЦ «Амстор» на площі 10,3 тис. кв. м було локалізовано після опівночі.

    Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи, розбір завалів та ліквідацію осередків пожеж.

    Всі групи реагування працюють в посиленому режимі. На місці працюють психологи. Роботи проводитимуться цілодобово.

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    Ракетний удар по Кременчуку: що відомо на ранок 28 червня
    Ракетний удар по Кременчуку: що відомо на ранок 28 червня
    Ракетний удар по Кременчуку: що відомо на ранок 28 червня
    Ракетний удар по Кременчуку: що відомо на ранок 28 червня
    Ракетний удар по Кременчуку: що відомо на ранок 28 червня
    Ракетний удар по Кременчуку: що відомо на ранок 28 червня

    Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, Раніше повідомлялося про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 – госпіталізовані.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    Камери спостереження у Кременчуці зняли удар двома ракетами Х-22 по мирному місту.

    В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

    Міністр МВС Денис Монастирський, який прибув на місце трагедії, зазначив, що про остаточне число загиблих людей говорити зарано.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

    Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Кременчуку: що відомо на ранок 28 червня