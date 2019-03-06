  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Без опадів і тепло: прогноз погоди в Україні на середу

    • Розсилка
    Без опадів і тепло: прогноз погоди в Україні на середу

    У Києві сьогодні буде вітряно, температура вдень 5-7° тепла

    В Україні у середу синоптики не прогнозують істотних опадів, вночі температура буде від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Без істотних опадів, лише вночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни, Дніпропетровщині, Донеччині та Закарпатті 10-14° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби від 3° морозу до 2° тепла», - зазначається у прогнозі.

    155179306

    У Києві у середу без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

    На Київщині також без істотних опадів. Температура від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

    Нагадаємо, за попередніми прогнозами, до 14 березня включно в Україні очікується тепла погода, до +20 градусів.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ