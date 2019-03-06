Без опадів і тепло: прогноз погоди в Україні на середу



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У Києві сьогодні буде вітряно, температура вдень 5-7° тепла

В Україні у середу синоптики не прогнозують істотних опадів, вночі температура буде від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без істотних опадів, лише вночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни, Дніпропетровщині, Донеччині та Закарпатті 10-14° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби від 3° морозу до 2° тепла», - зазначається у прогнозі.

У Києві у середу без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

На Київщині також без істотних опадів. Температура від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами, до 14 березня включно в Україні очікується тепла погода, до +20 градусів.