«Епіцентр вибуху був у її квартирі». Що відомо про дівчину, яка найбільше постраждала від ракетного удару в Києві

Досі Анастасія Носова – «найтяжча» з усіх вчора поранених у Голосіївському районі

Учора, 7 лютого, ракетний вибух у багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва забрав життя чотирьох людей, ще 40 були поранені – їх передали під нагляд медикам. Одна з них – Анастасія Носова, волонтерка, яка з численними пораненнями з потрощеного будинку відразу потрапила на операційний стіл. Катерина Перегуба, подруга Анастасії, розповіла «Главкому» деталі трагедії: фактично у квартирі дивом не загинули відразу двоє – і Настя, і її подруга-волонтерка Оксана.

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«Після удару по будівлі дивом вижили всього три собаки, тому що Оксана (подруга Анастасії – ред.) не витримала їх ниття і вивела на вулицю, не дочекавшись відбою. Коли стояла біля дверей, щоб відкрити їх та зайти у квартиру, все і сталося. На жаль, шість інших собак Насті загинули», – каже киянка.

Собаки з квартири Анастасії, які дивом залишилися живі фото: BBC News

Квартира Анастасії Носової вигоріла вщент. За словами рятувальників, вона була епіцентром удару – ракета пролетіла через всю квартиру. Те, що дівчина вижила – частково диво, проте досі лікарі дуже насторожені через її стан. Ніч з 7 на 8 лютого лікарі спершу назвали вирішальною, за її стан продовжують боротися.

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фото: ДСНС

«Учора ввечері Настю перевели з операційної до реанімації. Стан нестабільно важкий. Лікарі прооперували гематому в мозку, але лишилося пошкодження черепа, яке чіпати поки не можна, щоб не спровокувати кровотечу. В операційній ще зібрали стопу та п'яточку кістку. Але уламок в грудях та інші дрібні уламки з тіла не видаляли, поки не можна – всі рани інфіковані», – пояснює Катерина Перегуба.

Нині дівчина перебуває у лікарні №17. Досі Анастасія Носова – «найтяжча» з усіх вчора поранених у Голосіївському районі.

«Лікарі кажуть, що на швидке відновлення сподіватися не варто. Зараз головне її стабілізувати, бо Настя досі без свідомості. Вона в реанімації на препаратах, які підтримують серцеві м'язи. А щойно ми дізналися, що її стан ускладнений отруєнням організму продуктами горіння», – додає її подруга.

Подруги Анастасії Носової створили банку для допомоги дівчині. Небайдужі можуть перерахувати кошти за номером 4149 4993 7994 1824.