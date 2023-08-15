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Білий дім оцінив можливість надання Україні додаткового фінансування від Конгресу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім оцінив можливість надання Україні додаткового фінансування від Конгресу
Білий дім
фото з відкритих джерел

Білий дім впевнений, що Конгрес ухвалить двопартійне додаткове фінансування для України

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки, Джо Байдена оптимістично налаштована стосовно ухвалення Конгресом запиту на надання додаткової допомоги для України на основі двопартійної підтримки, попри те, що представники Республіканської партії в Палаті представників висловлювали сумніви щодо цієї ініціативи. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає CNN.

Речниця Білого дому відзначила, що адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України.

Вона додала, що президент Байден вірить у продовження цієї підтримки, оскільки «впевнений, що ця підтримка буде продовжуватися, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все необхідне, щоб продовжувати відважно боротися за свою свободу».

У листі до Конгресу раніше, адміністрація президента просила виділити понад 24 мільярди доларів додаткового фінансування, з яких понад 13 мільярдів доларів призначені на підтримку безпеки та понад 7,3 мільярда доларів - на економічну та гуманітарну допомогу Україні.

За словами Жан-П'єр, директорки Управління та бюджету Шаланда Янг та членів президентської команди з законодавчих питань, вони провели численні розмови та консультації з законодавцями, підкреслюючи необхідність та важливість цього запиту.

Спікерка Білого дому також підкреслила, що адміністрація продовжить співпрацю з Конгресом і вірить, що це буде здійснено на основі двопартійного підходу.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки знову звернеться до Конгресу з запитом про додаткові кошти на допомогу Україні, якщо у цьому буде потреба. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі

До слова, Сполучені Штати Америки (США) виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн. Від попередніх він відрізняється не стільки сумою, як джерелом коштів. 

Теги: прессекретар президент фінансування партії Адміністрація Президента

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