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Україна робить ще один дипломатичний крок, щоб послабити Росію – The New York Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна робить ще один дипломатичний крок, щоб послабити Росію – The New York Times
Зеленський зустрівся із очільником Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом у травні
фото: The New York Times

The New York Times: «Зустріч є відправною точкою того, що, як очікується, стане великим дипломатичним проривом України»

Близько 40 країн, які переважно залишалися осторонь війни, були запрошені на переговори цими вихідними до Саудівської Аравії, оскільки Україна подвоює міжнародні зусилля з ізоляції Москви. Про це пише  газета The New York Times.

Цими вихідними на зустрічі в Саудівській Аравії Україна зробить ще один крок, щоб заручитися підтримкою десятків країн, які досі залишилися осторонь війни –  та розпочати ширшу кампанію з нарощування дипломатичної сили для ізоляції та послаблення Росії в найближчі місяці.

У Джидді очікується присутність таких нейтральних країн, як Індонезія, Індія, Мексика, Чилі та Південна Африка. Усі хочуть, щоб війна закінчилася, враховуючи економічні труднощі, які вона спричинила, але цього може бути недостатньо, щоб змусити їх відвернутися від країни-агресора

«Зустріч є відправною точкою того, що, як очікується, стане великим дипломатичним проривом України в найближчі місяці, щоб спробувати ще більше «підірвати позиції Росії», – пише видання.

Це почалося в середу, коли президент України Володимир Зеленський викликав своїх послів на надзвичайну стратегічну сесію щодо того, як донести повідомлення України до світу. 

Він сказав послам, що вони повинні використовувати всі наявні в їх розпорядженні інструменти – «офіційні та неофіційні, інституційні та медійні, культурну дипломатію та силу звичайної людської щирості», – щоб переконати як непохитних союзників, так і країни, які здебільшого залишалися нейтральними, що єдиний шлях до міцного миру – це повна поразка Росії.

Автори матеріалу вказують, що Україні зараз необхідно зберегти тверду підтримку західних союзників, оскільки вона проводить масштабний контрнаступ, також Києву необхідно розширити цю підтримку, залучаючи інші країни.

Українські та західні офіційні особи намагалися зменшити очікування щодо переговорів цими вихідними, підкреслюючи, що вони навряд чи наблизять війну до кінця, і що багато із запрошених країн навряд чи радикально змінять свою позицію. 

«Втім навіть, якщо цього разу значних зрушень не буде, то щорічна сесія Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у вересні дасть Україні ще одну можливість висловитися.  Україна також планує ще один саміт пізніше, восени, щоб змусити країни підтримати свою формулу миру з 10 пунктів у надії, що вона стане основою  майбутнього закінчення війни», – пише видання. 

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія 5-6 серпня проведе в Джідді переговори щодо України, на які запросять представників до 30 країн, за винятком Росії. У консультаціях щодо врегулювання конфлікту може взяти участь спадкоємець  Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Але, можливо, Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили. 

На саміті у Джиді протягом двох днів буде обговорено важливих 10 підтем. Відповідно до документу, з яким ознайомилося Politico, будуть розглянуті такі теми як продовольча та енергетична безпека; звільнення ув'язнених і вимушено депортованих осіб, у тому числі дітей; екологічна безпека; і можливість трибуналу з військових злочинів тощо. Європейські країни, ймовірно, зберуться разом напередодні зустрічі, щоб узгодити свою позицію.

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Теги: саміт Саудівська Аравія Володимир Зеленський Україна президент безпека звільнення переговори контрнаступ

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